Liam Hemsworth und Gabriella Brooks verkünden Verlobung

Liam Hemsworth (35) und seine langjährige Partnerin Gabriella Brooks (29) haben ihre Verlobung bekannt gegeben! Auf Instagram teilte Gabriella ein Schwarz-Weiß-Bild, das sie innig mit Liam zeigt, der darauf glücklich in die Kamera lächelt. Doch ein ganz bestimmtes Detail stahl die Show: In einer zweiten Aufnahme präsentierte das Model stolz ihren eindrucksvollen Diamantring. Die freudige Nachricht betitelte Gabriella schlicht mit einem weißen Herz-Emoji.

Liam und Gabriella sind seit Ende 2019 ein Paar. Der Schauspieler fand nach seiner Trennung von Miley Cyrus (32) und der darauf folgenden Scheidung bei der australischen Schönheit erneut sein Liebesglück. Seitdem halten sie ihre Beziehung weitgehend privat, mit nur wenigen Einblicken für Fans und Medien. Die Verlobungsnachricht ist einer der seltenen Momente, in denen das Paar bewusst private Details teilt. Gabriellas Posting rief eine Welle von Glückwünschen hervor, während auf Liams Account bislang noch nichts von dem aufregenden Kapitel der beiden zu spüren ist.

Für Gabriella markiert diese Verlobung nicht nur einen neuen Lebensabschnitt, sondern auch eine weitere Bestätigung dafür, wie sehr sie und Liam harmonieren. Sie ist nicht nur als Model erfolgreich, sondern scheint auch privat ihren Lebensmittelpunkt gefunden zu haben. Für Liam, der aus einer Schauspieler-Dynastie stammt, war Gabriella nach der turbulenten Phase mit Miley eine beruhigende Konstante. Freunde des Paares beschreiben ihre Beziehung als "bodenständig und liebevoll". Ob die Hochzeit ebenfalls so entspannt wird oder ein glamouröses Hollywood-Event, bleibt vorerst das Geheimnis der beiden.

Instagram / gabriella_brooks Gabriella Brooks und Liam Hemsworth im September 2025

Instagram / gabriella_brooks Gabriella Brooks' Verlobungsring

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth, 2019