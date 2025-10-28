So erlebte Liam Hemsworth den Einstieg bei "The Witcher"

Liam Hemsworth (35) wagt sich in die Rolle des Geralt von Rivia in der vierten Staffel von The Witcher und tritt damit in die Fußstapfen von Henry Cavill (42), der die Serie nach drei Staffeln verließ. Der australische Schauspieler schilderte gegenüber der PA News Agency, wie aufregend und gleichzeitig nervenaufreibend der Einstieg für ihn war. "Es war etwas einschüchternd", erklärte Liam, der als großer Fan der Serie zuvor begeistert war, Teil des Projekts zu werden. Besonders herausfordernd sei die leidenschaftliche Fangemeinde gewesen, doch Unterstützung fand er während der Dreharbeiten bei seinem Kollegen Joey Batey (36), der erneut als Jaskier zu sehen ist.

Die neue Staffel zeigt nicht nur Liams Debüt in der Hauptrolle, sondern auch spannende Entwicklungen für seine Co-Stars. Freya Allan, die Prinzessin Cirilla alias Ciri spielt, betonte, wie sehr sie es genoss, die Figur erstmals unabhängig von Geralt und Yennefer zu erleben. Anya Chalotra (29) teilte ihre Freude darüber mit, Yennefer in dieser Staffel in einer Führungsrolle zu zeigen. Ihre Figur kämpft für ein besseres und sicheres Umfeld, um Ciri zu finden und gleichzeitig ihren Gegner Vilgefortz zu besiegen. Die drei Hauptfiguren sind in der neuen Staffel vor die Herausforderung gestellt, in einer vom Krieg zerrissenen Welt ihren Weg zu finden.

Bereits vor einer Woche hatte es im Netz heftige Kritik gehagelt, nachdem Netflix einen neuen Clip zur vierten Staffel veröffentlicht hatte. Besonders auf YouTube ließen viele Fans kein gutes Haar an der Umsetzung: Kommentare wie "Geralt von Temu" oder "Das klingt und sieht aus wie ein Collegekind beim ersten Film- oder Schauspielversuch" zeigten, dass der Wechsel von Henry zu Liam für viele ein echter Aufreger war. Auch Vergleiche mit einer Parodie ließen nicht lange auf sich warten. Viele Anhänger der Serie vermissten den britischen Schauspieler als Geralt und machten ihren Unmut über den Hauptdarsteller-Wechsel öffentlich.

Doch nicht nur über die Besetzung wurde diskutiert – auch der Vorwurf, die Serie entferne sich immer weiter von der ursprünglichen Romanvorlage, sorgte für Frust. Henry selbst hatte als großer Fan der Bücher vor seinem Ausstieg betont, wie schwierig es für ihn gewesen sei, die Balance zwischen den Vorstellungen der Produktion und seiner eigenen Vision zu finden. Während Liam seine bisherigen Rollen unter anderem in Die Tribute von Panem spielte, wird "The Witcher" eine neue Facette von ihm zeigen. Die vierte Staffel startet am 30. Oktober auf Netflix, und es steht bereits fest, dass die fünfte Staffel den Abschluss der beliebten Serie bilden wird.

Anzeige Anzeige

Courtesy of Netflix Liam Hemsworth als Geralt in "The Witcher"

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Hemsworth, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Susie Allnut/Netflix Liam Hemsworth als Geralt in "The Witcher"

Netflix Henry Cavill als Geralt von Riva in der dritten Staffel "The Witcher"