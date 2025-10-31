Liam Hemsworth ging ohne Plan an seine Verlobung heran

Liam Hemsworth (35) hat sich verlobt! Der Schauspieler gab dies kürzlich in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon (51) bekannt und plauderte dabei Details aus. Ohne großen Plan schlug er Gabriella Brooks (29) vor, ihn zu heiraten. "Ich habe den Ring gekauft und dann einfach gewartet, bis der richtige Moment gekommen ist", verriet der 35-Jährige im Interview. Der Moment kam offenbar, und Gabriella sagte Ja. Fans spekulierten bereits seit Mitte September, als Liam auf Instagram ein Foto postete, das Gabriella mit einem funkelnden Ring am Finger zeigte.

Die Verlobung markiert einen neuen Abschnitt im Leben des Die Tribute von Panem-Stars, dessen Liebesleben immer wieder Schlagzeilen gemacht hatte. Sechs Jahre nach dem Ende seiner Ehe mit Miley Cyrus (32) wagt Liam nun einen neuen Anlauf in Sachen Eheglück. Gabriella und Liam sind seit mehreren Jahren ein Paar, haben ihr Privatleben jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Jetzt, da die beiden verlobt sind, bekommen ihre Fans endlich einen Einblick in das Glück der beiden.

Beruflich läuft es für Liam ebenfalls hervorragend. Ab der vierten Staffel übernimmt er die Hauptrolle in der erfolgreichen Fantasyserie The Witcher und tritt damit in die Fußstapfen von Henry Cavill (42). Neben seiner Karriere als Schauspieler findet Liam offensichtlich auch privat das Gleichgewicht. Gabriella hat bisher kein Interview zur Verlobung gegeben, doch als Model ist sie ebenfalls gut im Geschäft. Das Paar, das aus Australien stammt, verbringt viel Zeit in seiner Heimat und genießt die gemeinsame Zeit abseits des Hollywood-Trubels.

Getty Images Liam Hemsworth, Schauspieler

Getty Images Liam Hemsworth und Gabriella Brooks in Melbourne, Dezember 2023

Susie Allnut/Netflix Liam Hemsworth als Geralt in "The Witcher"