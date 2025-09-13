Aleks Petrovic schießt gegen Fame-Fighting-Gegner Yasin

Aleksandar Petrovic (34) und Yasin Cilingir (34) sorgen bereits vor ihrem Fame Fighting-Kampf für ordentlich Zündstoff. In einer Instagram-Story lässt Aleks jetzt seiner Verärgerung über seinen Gegner freien Lauf. Der Reality-TV-Star erklärt, er habe nur deshalb dem Kampf zugestimmt, weil andere Gegner abgesprungen seien. "Er soll sich gar nichts darauf einbilden", stichelt Aleks gegen seinen Kontrahenten und setzt noch einen obendrauf: "Yasin ist der Ersatzgegner vom Ersatzgegner."

Doch damit nicht genug: Aleks lässt harte Worte folgen und erklärt, Yasin sei "medial tot". Er selbst sehe es als eine Art Wiedereingliederung in die Öffentlichkeit für seinen Rivalen: "Er kann mir einfach nur dankbar sein, weil ich ihn jetzt medial wiederbeleben werde." Die Anspannungen zwischen den beiden TV-Bekanntheiten scheinen somit auf einem Höhepunkt zu sein. Der bevorstehende Schlagabtausch im Ring verspricht also nicht nur eine körperliche Auseinandersetzung, sondern dürfte auch emotional kochen.

Aleksandar ist nicht zum ersten Mal in den Schlagzeilen, wenn es um hitzige Worte oder intensive Rivalitäten geht. Der Temptation Island V.I.P.-Star weiß genau, wie man Aufmerksamkeit erregt – und das nicht nur durch sportliche Leistungen. In der Vergangenheit machte er immer wieder mit kontroversen Aussagen auf sich aufmerksam, was ihn zu einer polarisierenden Figur in der Öffentlichkeit gemacht hat. Ob Yasin auf die verbalen Seitenhiebe von Aleks reagiert oder alles im Ring klären will, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Collage: IMAGO / Beautiful Sports, Imago Collage: Aleksandar Petrovic und Yasin Cilingir

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin Cilingir, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar