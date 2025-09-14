Mike Sorrentino wehrt sich gegen Facelift-Gerüchte

Mike Sorrentino (44), bekannt aus der Reality-Show "Jersey Shore", sorgte kürzlich für Gesprächsstoff, nachdem er in einem TikTok-Video mit einem deutlich veränderten Aussehen auftrat. Fans spekulierten wild, ob der 44-Jährige sich einem Facelift oder anderen kosmetischen Eingriffen unterzogen habe. Einige Kommentare reichten von "Ich habe ihn nicht erkannt" bis hin zu witzigen Anmerkungen wie "Das ist nicht the Situation, das ist das Problem!". In einem zweiten TikTok-Video reagierte Mike auf die Gerüchte und erklärte mit einem Augenzwinkern: "Ich habe keine neuen Augen oder Wangen aus Simbabwe bekommen." Stattdessen führte er seine Veränderung auf intensives Training, Solarium und eine strikte Diät zurück.

Trotz seiner humorvollen Antwort blieben einige skeptisch und vermuteten dennoch Botox oder ein Augenbrauenlifting. Ein weiterer Kommentar deutete an, dass er möglicherweise Filler entfernen ließ – eine Vermutung, die der Reality-Star durch ein Herzchen im Kommentarbereich zu bestätigen schien. Doch es gab auch Fans, die Mikes neuen Lebensstil lobten. Insbesondere seine anhaltende Abstinenz seit 2015 und seine damit verbundenen körperlichen Verbesserungen wurden hervorgehoben. "Er sieht gesund und glücklich aus", schrieb ein Unterstützer, während ein anderer kommentierte: "Seine Veränderungen spiegeln seine Erfolge und seine gesunden Entscheidungen wider."

Mikes Weg zur Abstinenz begann 2015, nachdem er zuvor mit einer kostspieligen und riskanten Drogensucht gekämpft hatte. Seitdem hat er sein Leben um 180 Grad gewendet, nicht nur für sich selbst, sondern auch, um anderen zu helfen. Der Familienvater arbeitet mittlerweile aktiv daran, Abhängige in Richtung Genesung zu unterstützen, wie er 2024 in einem Interview verriet. Mit sogenannten "Interventionen von Tür zu Tür" möchte er Betroffenen helfen, eine neue Lebensperspektive zu gewinnen. Für viele Fans bleibt er durch diese inspirierende Lebensgeschichte ein positives Beispiel für Veränderung und Durchhaltevermögen.

Getty Images Mike "The Situation" Sorrentino, Reality-TV-Star

Getty Images Michael Sorrentino mit seiner Frau Lauren, September 2025

Getty Images Mike Sorrentino bei der Premiere von "Jersey Shore Family Vacation"