Sarah-Jane Wollny hat Job für Promi BB doch nicht gekündigt

Die Gerüchteküche brodelte, doch jetzt hat Sarah-Jane Wollny (26) Klarheit geschaffen: Die 26-Jährige, die bald bei Promi Big Brother zu sehen sein wird, hat ihren Job nicht gekündigt. Stattdessen ließ sich der Reality-TV-Star für die Dauer eines Monats unbezahlt freistellen, um an der beliebten Show teilzunehmen, wie sie in einer Instagram-Fragerunde mit ihren Fans erklärte. "Nach Promi BB geht's für mich wie gewohnt in meinem Job weiter", stellte sie klar und beendete damit alle Spekulationen.

Die Aufregung vor ihrem Einzug in den berühmten Container kann Sarah-Jane jedoch nicht leugnen. Sie offenbarte laut Tag24, dass sie sich auf ihre Reise ins Reality-Format nicht speziell vorbereite. "Ich glaube, darauf kann man sich nicht wirklich vorbereiten", erklärte die TV-Bekanntheit, die sich vorgenommen hat, authentisch und unverstellt aufzutreten. "Ich möchte dort so sein, wie ich bin, und wie ihr mich kennt", fügte sie hinzu. Die 13. Staffel der beliebten Show startet bereits am 6. Oktober auf SAT.1 und im Stream bei Joyn, was die Vorfreude ihrer Fans auf ein Wiedersehen mit der prominenten Wollny-Tochter zusätzlich anheizen dürfte.

Die Entscheidung zur Teilnahme an der Show ist für Sarah-Jane ein weiterer Schritt auf ihrem bereits bewegten beruflichen Weg. Nach dreieinhalb Jahren in einem ambulanten Intensivpflegedienst entschloss sich die examinierte Altenpflegerin, eine neue Herausforderung in der Kinderversorgung anzunehmen – ein Bereich, der ihr spannende berufliche Perspektiven eröffnet. Trotz dieses Wechsels und ihrer TV-Karriere bleibt Sarah-Jane ihrer Leidenschaft für die Pflege treu. Diese Bodenständigkeit und Hingabe zu ihrem Beruf werden von ihren Fans sehr geschätzt und könnten auch im Container für spannende Gespräche sorgen.

Joyn/Marc Rehbeck Sarah-Jane Wollny, Kandidatin bei "Promi Big Brother" 2025

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, TV-Bekanntheit

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny im Juni 2025

