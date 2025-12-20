Insider behauptet: Kein Streit zwischen Rob Reiner und Nick

Ein neuer Bericht rückt die Gerüchte um einen angeblichen Eklat zwischen Rob Reiner (†78) und seinem Sohn Nick am Vorabend der Tat in ein anderes Licht. Bei der Feiertagsparty von Conan O’Brien in Los Angeles, so der Insider, habe es keinen lauten Streit gegeben. Der Hollywood-Manager, der nach eigenen Angaben vor Ort war, nannte die zuvor kursierenden Berichte "Bullsh-t" und betonte, Conan habe "keinen Streit, keinen Disput" gesehen - das berichtet das Magazin Just Jared. Zeitlich spielt das Ganze am Abend vor dem Tod des Regisseurs; im Raum standen Meldungen, Vater und Sohn seien aneinandergeraten. Doch der Augenzeuge hält dagegen und zeichnet ein anderes Bild der Situation, das Fragen nach dem tatsächlichen Ablauf des Abends neu ordnet.

Ganz konfliktfrei sei der Auftritt von Nick allerdings nicht gewesen, heißt es weiter. Der Manager schildert, Nick habe sich unter den prominenten Gästen auffällig verhalten, Gespräche belauscht und Menschen spürbar verunsichert. "Da lief ein Typ herum, der die Leute unruhig machte", so seine Schilderung gegenüber The Wrap. Eine große Auseinandersetzung mit Rob habe er jedoch nicht erlebt, und auch niemand aus seinem Umfeld habe ihm von einem Eklat erzählt. Er will Conan am nächsten Tag auf die Berichte angesprochen haben: "Ich sagte: ‘Was hat es mit dem Streit auf sich?’ Er sagte: ‘Ich habe keinen Streit gesehen’." Parallel dazu verdichteten sich die Ereignisse: Nick wurde in dieser Woche festgenommen und wegen des Mordes an Rob und Michele Reiner angeklagt; übereinstimmend wurde zudem berichtet, dass bei ihm Schizophrenie diagnostiziert worden sein soll.

Kurz nach der Party wurde Nick wegen des Mordes an seinen Eltern Rob und Michele Reiner angeklagt. Für viele Freunde und Bekannte der Familie war der Schock groß, als bekannt wurde, dass Nick erst kürzlich mit Schizophrenie diagnostiziert worden war. Rob Reiner, bekannt als Regisseur und Schauspieler, hatte lange eine enge Beziehung zu seinem Sohn. Konzertbesuche und gemeinsame Filmprojekte galten als Beweis für das gute Verhältnis. Wie es zu dieser Tragödie kommen konnte, bleibt für viele unbegreiflich.

Imago Rob Reiner und Nick Reiner beim Toronto International Film Festival 2015

Instagram / michelereiner Rob und Michele Reiner mit ihren Kindern Jake, Nick und Romy

Instagram / michelereiner Romy, Jake, Michele, Nick und Rob Reiner