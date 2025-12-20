"Nervt": Laserluca beschwert sich über Nachahmer auf YouTube

Luca Tilo Scharpenberg (29), vielen als Laserluca und früher als ConCrafter bekannt, hat sich in einer Instagram-Story über Nachahmer auf YouTube beschwert. Der Social-Media-Star machte seinem Ärger Luft und sprach davon, dass andere Accounts seine Inhalte komplett kopieren würden. Konkret geht es um einen bestimmten Creator aus Deutschland, der sich für seinen Kanal an Lucas Formatideen, Setups und sogar Requisiten bedient. "Es nimmt brutale Ausmaße an. Wir kriegen das schon seit Monaten mit", sagte er und betonte, dass er und sein Team sich bei der Entwicklung ihrer Shows viel Mühe geben würden, weshalb ihn dieser dreiste Ideenklau sehr verletze.

In seinem Video führt Luca aus, wie schamlos der Nachahmer seiner Meinung nach vorgeht. "Der kopiert wirklich alles eins zu eins", erklärte er und legte nach: "Der hat sogar das gleiche besch*ssene Ikea-Tablett und den gleichen Tisch gekauft. Er nutzt die gleichen Kameraperspektiven und klaut die Formate." Dass sich an seinen Erfolg auf YouTube nun offenbar Trittbrettfahrer hängen wollen, überrascht Luca jedoch nicht: "Die sehen, dass das bei uns funktioniert. Wir sind Nummer eins in YouTube-Deutschland", erklärt der 29-Jährige selbstbewusst und fährt fort: "Es zeigt, dass wir vieles richtig machen, aber es nervt irgendwie auch." Abschließend wandte er sich noch lobend an andere YouTube-Kollegen: "Nur Liebe für alle, die selbst was auf die Beine stellen."

Luca wurde 1996 in Rheda-Wiedenbrück geboren und ist seit Jahren fester Bestandteil der deutschen Creator-Szene. Vom gefeierten Gaming- und Comedy-YouTuber hat er sich mittlerweile zum erfolgreichen Unternehmer entwickelt, der genau weiß, was gut bei den Fans ankommt. Seine Community kennt ihn für jugendlichen Humor, aufregende Challenges und aufwendig produzierte Videoreihen. Privat zeigt sich der Influencer in den sozialen Medien oft nahbar, teilt Einblicke aus dem Alltag mit Freunden und lässt seine Anhänger an kleinen Routinen teilhaben. Wer ihm länger folgt, weiß: Liebe zum Detail steckt bei Laserluca in jedem einzelnen Format – auch, wenn es darum geht, Wiedererkennungswert zu schaffen und sich mit neuen Ideen von der Masse abzuheben.

Instagram / laserluca laserluca, YouTuber

Instagram / laserluca laserluca, Content Creator

Adam Berry/Getty Images for SONY Concrafter Luca bei der Angry Birds Premiere 2016 in Berlin