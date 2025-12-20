Abhängig von Pietro? Laura Maria Rypa macht Hatern Ansage

Laura Maria Rypa (30) hat mit einem simplen Auto-Post auf Instagram einen Shitstorm ausgelöst – und direkt zurückgeschossen. Die Influencerin zeigte kürzlich ihren neuen VW, aufgenommen beim Händler und mit verdecktem Kennzeichen. Kurz darauf prasselten Nachrichten ein, sie habe den Wagen nur dank Ex-Partner Pietro Lombardi (33) finanzieren können. In ihrer Story machte Laura am Montagabend klar, was sie davon hält: "Ich frage mich ehrlich, ob wir hier noch im Mittelalter leben."

Im Detail schilderte die Social-Media-Bekanntheit, wie sie sich unabhängig von prominenten Beziehungen ihren Weg gebahnt habe. "Ich habe lange vor Pietro mein eigenes Geld verdient", erklärte Laura und listete frühe Jobs auf: Zeitungen austragen, putzen, sparen, investieren. Später habe sie in einer Anwaltskanzlei gearbeitet und sich bereits damals ein Auto leisten können. Den Vorwurf, Unterhalt würde Luxus finanzieren, wies sie zurück: "Unterhalt ist zudem für das Kind gedacht und deckt bei weitem nicht alle Kosten." Ihre Grenze setzte sie deutlich: "Solche abwertenden und respektlosen Aussagen haben auf meinem Profil keinen Platz." Wer das nicht respektiere, könne ihrem Account fernbleiben, so ihre klare Ansage.

Persönliche Einblicke in ihr Leben als Mutter und Influencerin hatte Laura in der Vergangenheit immer wieder mit ihren Fans geteilt – vom Alltag mit Kind bis zu Einblicken in ihre beruflichen Projekte. Auch zu Pietro pflegt sie trotz der Trennung einen respektvollen Umgang und betonte nun erneut, dass sie ihm "für vieles dankbar" sei, ohne daraus eine Abhängigkeit abzuleiten. Ihren Followern zeigt die Social-Media-Bekanntheit seit Längerem, dass sie sich größere Wünsche gern selbst erfüllt, sei es ein neues Auto oder andere besondere Anschaffungen.

IMAGO / pictureteam Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Januar 2025

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Dezember 2025

IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa, Influencerin