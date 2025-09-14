So erziehen Amal und George Clooney ihre Zwillinge

Amal Clooney (47) hat in einem seltenen Einblick über das Familienleben mit ihrem Ehemann George Clooney (64) und ihren achtjährigen Zwillingen Alexander und Ella gesprochen. Die renommierte Menschenrechtsanwältin erzählte im Interview mit dem Magazin Glamour, wie sie und der Hollywood-Star ihre Kinder vor der Öffentlichkeit schützen. Amal betonte, dass sie großen Wert darauf legen, ihre Privatsphäre zu wahren. "Wir tun unser Bestes, um die Auswirkungen auf unsere Kinder zu minimieren", erklärte sie und fügte hinzu, dass sie niemals Fotos ihrer Kinder veröffentlicht haben oder Ähnliches geplant sei.

Trotz der hohen beruflichen Anforderungen, die an beide Elternteile gestellt werden, scheinen Amal und George eine ausgewogene Partnerschaft zu führen. Amal erinnerte sich besonders an die Anfangszeit als Mutter und Georges große Unterstützung in dieser Phase. "Ich weiß noch, als ich Mama wurde, was natürlich ein völlig neues Kapitel war. Er sagte als Erster: 'Ich weiß, dass du diesen Vortrag im Sicherheitsrat hast. Du musst gehen, ich kümmere mich um die Kinder, keine Sorge.'" Dieses Vertrauen und dieser Rückhalt scheinen ein wichtiger Teil ihrer gemeinsamen Erziehung und Beziehungsgestaltung zu sein.

Für George war die Rolle des Vaters zu Beginn eine Mischung aus Freude und Herausforderung. Bereits 2017 hatte er über seine ersten Gedanken zur Vaterschaft gesprochen. "Das Erste, woran man denkt, ist: 'Ich hoffe, ich mache nichts falsch.' Aber es ist auch etwas Wunderschönes", sagte er damals dem Hollywood Reporter. Er betonte, wie wichtig es ihm ist, den Zwillingen Empathie, Mitgefühl und Humor mitzugeben – Eigenschaften, die auch Amal in ihrer Arbeit als Anwältin für Menschenrechte immer wieder verkörpert. Die Clooneys scheinen ihre Liebe und ihren Zusammenhalt als Grundlage für eine harmonische Familienatmosphäre zu sehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amal und George Clooney im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Amal und George Clooney, 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images George und Amal Clooney, Ehepaar