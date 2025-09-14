Umzug: Kate und Prinz Williams neue Nachbarn haben Bedenken

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) stehen kurz vor ihrem Umzug in ihr neues Heim Fort Lodge im Windsor Great Park. Das Anwesen, das nach umfangreichen Renovierungsarbeiten ihr "Forever Home" werden soll, bietet mit acht Schlafzimmern genug Platz für ihre dreiköpfige Kinderschar: Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Die zukünftigen Nachbarn der royalen Familie zeigen sich begeistert von den neuen Bewohnern, äußern aber auch Bedenken hinsichtlich ihrer Privatsphäre. Eine Anwohnerin erklärte im Gespräch mit der Daily Mail, dass sie hoffe, die Öffentlichkeit werde den Royals ermöglichen, ein ruhiges Familienleben zu führen.

Für die Familie ist der Umzug nach Windsor eine Gelegenheit, nach den letzten Jahren in Adelaide Cottage einen neuen Abschnitt zu beginnen. Mit großer Freude blicken die Menschen vor Ort der Ankunft der Wales-Familie entgegen. Die Wahl von Fort Lodge als neues Zuhause hat jedoch nicht nur positive Aspekte gebracht, wie etwa, dass mehrere Anwohner ihre bisherigen Unterkünfte verlassen mussten, um die Sicherheitsanforderungen der Royals zu gewährleisten. Berichten zufolge wurden die betroffenen Familien jedoch in ebenso angemessene Wohnmöglichkeiten umgesiedelt.

Fort Lodge, das auf eine Geschichte von über 300 Jahren zurückblickt, wird von William und Kate selbst finanziert und nicht mit Steuergeldern renoviert. Die Entscheidung, dieses Anwesen zu ihrem bleibenden Zuhause zu machen, unterstreicht den Wunsch der Familie, ihren Kindern mehr Stabilität zu bieten. In der Vergangenheit hatte William bereits betont, wie wichtig ihm ein harmonisches Familienleben ist – eine Priorität, die auch seine verstorbene Mutter, Prinzessin Diana (†36), stets hochgehalten hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei der Ankunft von Emmanuel Macron in London, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, Mai 2025