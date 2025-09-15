AYTO-Nellys Rap-Debüt: Ihr Song begeistert Social-Media-User

Nelly, bekannt aus der Show Are You The One – Reality Stars in Love, zeigt eine neue Seite von sich. Die Reality-TV-Darstellerin, die aktuell in der beliebten Kuppel-Show zu sehen ist, kann offensichtlich nicht nur mit ihren Flirt-Künsten, sondern auch musikalisch überzeugen. Auf TikTok präsentiert Nelly ihren neuen Song – der großen Anklang findet. Ihre Fans überschütten sie mit Lob und teilen euphorische Kommentare wie "Macherin", "Hammer Song" oder auch "Ist jetzt auch in meiner Playlist". Selbst Dion, ebenfalls bekannt aus dem Reality-TV, schreibt begeistert: "Geiler Song!! Hab auf Dauerschleife."

Neben ihrer musikalischen Aktivität steht Nelly weiterhin im Mittelpunkt der Reality-Show, in der sie unter den anderen Kandidaten ihr Perfect Match finden soll. Mit ihrer direkten und selbstbewussten Art polarisiert sie und sorgt nicht selten für Aufsehen, sei es durch Konfrontationen mit anderen Teilnehmern oder durch ihre strategischen Spielzüge. Dass Nelly nun auch als Rapperin auftritt, überrascht einige Fans, zeigt jedoch eine beeindruckende Vielseitigkeit – etwas, das in der oft lautstarken und kontroversen Welt des Reality-TVs nicht selbstverständlich ist. Ihre Entscheidung, sich musikalisch auszuprobieren, könnte ihr eine spannende neue Perspektive in ihrer Karriere eröffnen.

In der aktuellen Staffel von "Are You The One – Reality Stars in Love" hat Nelly jedoch nicht nur musikalisch, sondern auch zwischenmenschlich für Aufmerksamkeit gesorgt. Ihr aufbrausendes Temperament zeigte sie in einer Auseinandersetzung mit Mitstreiterin Beverly, bei der es ordentlich krachte. Nelly polarisierte mit ihrer direkten Art, mit der sie ihre Kontrahentin in die Schranken wies. Ihre Fans feiern offenbar gerade diese Vielseitigkeit: Ob in der Liebe, im Streit oder in der Musik – Nelly lässt sich so schnell nicht unterkriegen.

Anzeige Anzeige

TikTok / nelnoire Nelly, Realitystar und Musikerin

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Nelly, "Are You The One – Realitystars in Love"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Instagram / nelnoire Nelly, Kandidatin bei "Beauty & The Nerd" 2024

Anzeige

Soll Nelly jetzt musikalisch Vollgas geben? Ja, unbedingt! Lieber Fokus auf die Reality-Karriere – da stehen die Chancen besser. Beides! Reality-Drama und Musik, wir nehmen alles. Ergebnis anzeigen