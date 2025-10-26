Trotz Prinzipien: Darum ließ sich AYTO-Nelly auf Calvin ein

Bei Are You The One – Reality Stars in Love sorgt Nelly für Gesprächsstoff: In der Villa bandelte die Reality-TV-Bekanntheit mit Calvin an – ausgerechnet mit dem Kandidaten, der so gar nicht zu ihren zuvor oft betonten Kriterien zu passen schien. Denn Nelly hatte mehrfach klargemacht, sie suche einen Mann, der finanziell gut aufgestellt ist und mitten im Leben steht. Trotzdem gab sie Calvin eine Chance, und die Entscheidung zahlte sich aus: Die beiden wurden schließlich als Perfect Match bestätigt. Warum sie ihre Prinzipien über Bord warf, verriet Nelly jetzt im Gespräch mit Promiflash.

Im Interview erklärte die TV-Teilnehmerin, dass nicht der Kontostand, sondern das Gefühl den Ausschlag gab. "Also, wir haben uns einfach charakterlich sehr gut verstanden. Und deswegen wollte ich dem Ganzen eine Chance geben, weil wenn ich jemanden liebe, kommt es auch nicht auf das Geld an", sagte Nelly. Auf die Nachfrage, ob das Thema Finanzen damit doch nicht so wichtig für sie sei, antwortete sie offen: "Also, Gefühle kann man nicht steuern. Und manchmal vergisst man dann seine eigenen Prinzipien".

Nelly ist für ihre aufgeschlossene und temperamentvolle Art bekannt. Schon in ihrer Zeit bei anderen Formaten wie "Beauty & The Nerd" wurde sie zum Gesprächsthema, weil sie stets ihr Herz auf der Zunge trug. Neben ihren Auftritten vor der Kamera ist Nelly auch musikalisch aktiv. Ihr Debüt im Musikbereich feierte sie mit dem Rap-Song "Left On Delivered", den sie auf TikTok anteaserte. Die Fans reagierten begeistert und überfluteten das Video mit positiven Kommentaren. Die Influencerin kommt also auch abseits des Reality-TVs gut an.

Instagram / nelnoire Nelly, "Are YouThe One – Reality Stars in Love"-Kandidatin 2025

RTL / Frank Beer Calvin, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Teilnehmer 2025

TikTok / nelnoire Nelly, Realitystar und Musikerin