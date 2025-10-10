Alles ausprobiert: So viele Jobs hatte AYTO-Nelly vor TV

Bei Are You The One – Reality Stars in Love verdreht Nelly den Männern ordentlich den Kopf. Doch die TV-Bekanntheit war nicht immer auf den Mattscheiben zu sehen. Vor ihrer TV-Karriere probierte sie alles Mögliche aus, wie sie jetzt im Podcast "truth or trash" ausplaudert. "Ich habe eigentlich jeden Job gemacht. Ich habe im Stadion Bratwürste verkauft. Ich habe Bier verkauft. Ich habe in einer Shisha-Bar gearbeitet – ich habe eigentlich alles gemacht", erzählt Nelly. Offenbar war sie sich für nichts zu schade und arbeitete hart für ihr Geld. Ein Job sei ihr aber besonders in Erinnerung geblieben: als Security-Ordnerin auf Konzerten. "Ja, ist crazy, ne? [...] Ich hatte die Ordner-Weste an und musste Leute abtasten."

Ihren Sprung ins Reality-TV wagte Nelly in der Show Beauty & The Nerd 2024. Danach ging es zu "Are You The One". Und dort sorgte die Brünette schon für ordentlich Drama. Schon in einer der ersten Folgen wollen die Kandidaten bei einem "Wahrheit oder Pflicht"-Spiel auf Tuchfühlung gehen. Dabei hatte Nelly ein Auge auf Nico geworfen, und als dieser beim Spiel fleißig knutschte, gefiel ihr das gar nicht. "Du kannst deinen Mund nicht mal bei dir behalten, wenn ich eine halbe Stunde weg bin", schimpfte sie in seine Richtung. Im Laufe der Staffel eckte Nelly auch mit anderen Kandidaten wie Calvin Steiner oder Beverly an.

Inzwischen baute Nelly sich neben Reality-TV und dem Influencer-Job noch ein weiteres Standbein auf: Sie veröffentlichte ihren ersten eigenen Rap-Song. Auf TikTok gab sie ihren Followern einen Vorgeschmack auf den Track namens "Left On Delivered". Die Fans sind vom Talent der Interpretin begeistert und überhäufen sie mit Lob. Unter dem Video sammelten sich euphorische Kommentare wie "Ist jetzt auch in meiner Playlist", "Ich liebe es" oder "Hammer Song". Einige lobten auch Nellys Stärke: "Macherin!" Aus der Reality-Bubble gab es ebenfalls schon Fans. Ex-"Are You The One"-Kandidat Dion schrieb: "Geiler Song! Hab auf Dauerschleife!"

