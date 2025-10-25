"Sehr respektlos": Nelly wurde bei AYTO-Reunion angegriffen

Bei der Reunion-Show von Are You The One – Reality Stars in Love ging es offenbar alles andere als harmonisch zu. Besonders Nelly wurde von einigen Mitkandidaten verbal angegriffen. In einem Promiflash-Interview nach der Aufzeichnung äußerte sich Nelly schockiert über das Geschehen und bezeichnete das Verhalten ihrer Mitstreiter als "sehr respektlos" und "unter der Gürtellinie". Obwohl sie noch keine genauen Details preisgeben durfte, bestätigte sie, dass die Angriffe auf ihren Charakter abzielten.

Die Reunion, die noch nicht ausgestrahlt wurde, sorgt somit schon jetzt für Schlagzeilen. Nelly deutete an, dass sie nach den turbulenten Ereignissen auf Distanz zu einigen Teilnehmern geht. In Bezug darauf, mit wem sie noch Kontakt hält, verriet sie, dass sie sich gut mit ihren Kolleginnen Ariel und Joanna versteht. Namen der männlichen Teilnehmer nannte sie bewusst nicht, um keine Spoiler vorwegzunehmen. Warum es zu den Konflikten kam und was konkret während der Show gesagt wurde, bleibt bis zur Ausstrahlung ein Rätsel.

Nelly machte sich zunächst in der Show Beauty & The Nerd einen Namen und wurde schnell zu einem beliebten Reality-TV-Gesicht. Mit ihrer offenen und direkten Art eckt sie jedoch immer wieder an und sorgte so schon in der Vergangenheit für hitzige Diskussionen. Privat zeigt sich die Reality-Darstellerin trotz aller Kritiken gelassen und betont immer wieder, dass sie vor allem auf ehrliche und loyale Freundschaften setzt.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Nelly, "Are You The One – Realitystars in Love"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Ariel

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Joanna