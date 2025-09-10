"Langweilig": Calvin Steiner schießt heftig gegen AYTO-Nelly

Bei Are You The One – Reality Stars in Love brodelt die Stimmung erneut. Dieses Mal stehen Calvin Steiner und Nelly im Mittelpunkt eines hitzigen Streits, der während einer Party entbrannte. Der Auslöser: Nelly soll für Antonia zu nah mit Olli getanzt haben. Antonia, die Olli sehr nahesteht, zeigte sich sichtlich verärgert. Als wäre das nicht schon genug, mischte sich Calvin prompt in die Auseinandersetzung ein – obwohl er wohl gar nicht bei besagter Situation anwesend war. Nelly reagierte wütend: "Calvin Blond geht mir so krass auf den Sack. Du warst nicht mal anwesend bei der Party, was laberst du für eine Schei*e."

Als Olli und Nelly versuchten, die Situation durch ein klärendes Gespräch zu entschärfen, brachte Calvins erneutes Eingreifen zusätzlichen Zündstoff in die aufgeladene Situation. Er zeigte sich entrüstet über Nelly und sparte dabei nicht an harten Worten: "Ich mache das hier, weil ich Spaß haben und coole Leute kennenlernen will. Dann kommt mir hier eine an, bei der es nur um Fame geht." In einer wütenden Tirade nannte er Nelly eine "langweilige Persönlichkeit" und unterstellte ihr, nur aufgrund ihres Aussehens gebucht zu werden. "Einmal f*cken, weiterschicken", wetterte Calvin abschließend über seine Mitstreiterin. Dies brachte auch Nellys Geduld endgültig zum Überkochen. Im Einzelinterview bezeichnete sie Calvin anschließend als "Opfer".

Doch nicht nur mit Calvin geriet Nelly zuletzt aneinander. Bereits wenige Tage zuvor sorgte ein Streit zwischen ihr und Beverly für hitzige Szenen. Bei einer Matching Night warf Nelly ihrer Kontrahentin vor, sich ständig Männer wie Nico und Calvin zu angeln, die sie selbst interessant fand. "Warum gehst du mir so auf den Sack? Ich schwöre, es nervt unnormal langsam", schimpfte Nelly – und brach das Gespräch schließlich genervt ab.

Collage: RTL / Frank Beer, RTL / Frank Beer Collage: Calvin Steiner und Nelly

Instagram / calvinsteinerr Calvin Steiner, "Germany Shore"-Kandidat

RTL / Frank Beer Nelly, "Are You The One – Realitystars in Love"-Teilnehmerin

