Deshalb verweigerte "Love Island"-Nam Kuss mit Granate Laura

In der vierten Folge von Love Island VIP sorgte der Einzug von Granate Laura Maria Lettgen, aka Laura Blond, für Aufsehen. Mit einem glitzernden Kleid und Engelsflügeln spazierte sie eindrucksvoll in die Villa herein, während die männlichen Teilnehmer mit verbundenen Augen gespannt am Pool warteten. Dann folgte eine pikante Szene: Laura küsste der Reihe nach die Männer, unter dem kritischen Blick der anderen Kandidatinnen, die vom Balkon aus zusahen. Doch bei Kandidat Nam Vo verlief es anders – er verweigerte ihren Kuss und drehte seinen Kopf blitzschnell zur Seite.

Nam, der zu dem Zeitpunkt das Couple von Jennifer Iglesias (27) ist, erklärte später im Interview seine Entscheidung. Er wolle sich respektvoll gegenüber seiner Partnerin verhalten und auf ihre Gefühle Rücksicht nehmen: "Ich sage ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich sie heirate, aber ich würde nicht wollen, dass meine Frau so etwas ansehen müsste." Zudem fügte er hinzu, dass er Laura nicht gut genug kenne und er der Meinung sei: "Sie hat sich das nicht verdient, einen Kuss von mir zu bekommen." Seine Haltung sorgte bei seinem Couple für pure Begeisterung, amüsiert sah die 27-Jährige mit an, wie er der frisch eingezogenen Granate einen Korb gab.

Schon in Folge zwei hatte der muskulöse Realitystar dank seines selbstbewussten Auftretens und seines durchtrainierten Körpers für Aufregung sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gesorgt. In der Villa erhielt er den scherzhaften Spitznamen "Aquaman". Der ehrgeizige Teilnehmer, der sich bereits früh als einer der Favoriten ins Spiel brachte, zeigte mit seiner konsequenten Haltung gegenüber Laura nun eine neue Facette, die ihm womöglich zusätzlich Sympathien eingebracht hat.

Collage: RTLZWEI, IMAGO / Panama Pictures "Love Island VIP"-Kandidaten Nam Vo und Laura Lettgen, Collage

RTL ZWEI "Love Island"-Kandidat Nam Vo, 2025

Instagram / lauramarialee "Are You The One – Reality Stars in Love"-Teilnehmerin Laura Maria Lettgen, September 2024

