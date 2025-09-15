Diesen Nachnamen wird Boris Beckers fünfter Nachwuchs tragen

Boris Becker (57) und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro (35) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Für den ehemaligen Tennisprofi wird es bereits das fünfte Kind sein, doch das erste in dieser Konstellation. Welchen Nachnamen wird der neue Erdenbürger tragen? In einem Interview mit Bild erklärte Lilian, dass in Italien Kinder traditionell den Nachnamen des Vaters erhalten und bestätigte damit: Das Baby wird ein "Becker-Baby" sein. Sie fügte hinzu, dass sie selbst den Nachnamen ihres Mannes nicht angenommen habe, was im italienischen Rechtssystem eigentlich unüblich sei. Sie betont: "Mein Name hat eine Geschichte – wie seiner auch. Vielleicht kombinieren wir ihn eines Tages."

Der Nachwuchs sorgt bei der kleinen Familie offensichtlich für große Vorbereitungen. Lilian gab zu, dass das Kinderzimmer zwar noch nicht fertig sei, sie aber bereits Möbel bestellt habe. "Ich freue mich darauf, mit dem Nestbau anzufangen", schwärmte sie. Trotz der bislang leeren Wände sei die Vorfreude deutlich spürbar. Die nächsten Wochen dürften bei Boris und seiner Ehefrau ganz im Zeichen der Ankunft des Babys stehen – angefangen von der Einrichtung bis hin zu den letzten Details, um alles für das neue Familienmitglied vorzubereiten.

Lilian und Boris sind seit einigen Jahren ein Paar und wohnen mittlerweile in der italienischen Modemetropole Mailand. Die Beziehung der beiden hat turbulente Phasen überstanden und sich auch nach Boris' Gefängniszeit gefestigt. Lilian beschrieb das Leben an der Seite des prominenten Ex-Tennisstars einst als herausfordernd, besonders in den Anfängen ihrer Beziehung. Denn Lilian störte sich damals an der Berühmtheit ihres heutigen Mannes. "Als wir uns getroffen haben, war ich gerade 28 Jahre alt. Das größte Problem für mich war, dass Boris sehr berühmt war. Es war zu viel Aufmerksamkeit", gab sie im Interview mit Spiegel zu. Mittlerweile hat sie sich offenbar an den Bekanntheitsstatus ihres Partners gewöhnt.

IMAGO / Eventpress Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, September 2025

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, August 2025

Instagram / borisbeckerofficial Lilian und Boris Becker, 2025