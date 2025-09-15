Ex-Bachelor-Kandidatin Nele Wüstenbergs Baby ist endlich da

Nele Wüstenberg (32) hat aufregende Neuigkeiten: Sie ist zum ersten Mal Mutter geworden – und das bereits vor einigen Tagen, am 10. September! Auf Instagram teilte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin die freudige Nachricht mit: "Willkommen, kleine Alva. Du hast uns das größte Geschenk gemacht: eine Liebe, wie wir sie noch nie zuvor kannten." Die frischgebackene Mama fügte hinzu, dass sie und ihr Partner Chris Curtis, ein beliebter Fitnesscoach, die ersten Tage zu dritt in vollen Zügen genießen. Mit ihrer kleinen Familie fühlt sich das Paar "so komplett wie nie zuvor".

Doch nicht nur die Eltern sind komplett aus dem Häuschen – auch ihre Familie, Freunde und Fans freuen sich über die zuckersüßen Nachrichten und machen das in der Kommentarspalte unter dem Beitrag deutlich. Unter die Gratulanten mischen sich auch zahlreiche prominente Namen aus der Social-Media-Welt. So schreibt Carmen Kroll: "Wie schön! Glückwunsch, ihr Herzensmenschen." Jessica Haller (35) gratuliert mit einem freudigen: "Herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns schon, wenn wir dich endlich kennenlernen dürfen, Alva." Auch Dominik Stuckmann (33), um dessen Herz Nele einst beim Bachelor kämpfte, gratulierte herzlich unter dem Posting.

Die Schwangerschaft der 31-Jährigen war bereits im Frühjahr bekannt geworden, als das Paar ein Foto mit Babybauch am Meer teilte. Wenige Tage später verrieten Nele und Chris mit einem aufwendig inszenierten Video samt rosafarbener Konfetti-Kanonen das Geschlecht ihres Babys. Genaue Details zur Beziehung des Paares bleiben hingegen weiterhin eher privat: Zwar wurden die beiden Influencer ab Frühjahr 2024 zunehmend zusammen gesehen, doch lernten sie sich nach eigenen Angaben nicht über Social Media kennen, sondern ganz zufällig auf Bali. Dort verbrachte Nele eine Pause vom Alltag, bevor sich ihre Wege kreuzten.

Instagram / nelipies Nele Wüstenberg und ihr Baby im September 2025

Instagram / nelipies Chris Curtis im September 2025

Instagram / nelipies Nele Wüstenberg und Chris Curtis im März 2025

