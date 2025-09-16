Eilmeldung: Hollywood-Legende Robert Redford ist tot

Robert Redford (†89) ist tot. Wie die New York Times berichtet, sei der Hollywoodstar im Alter von 89 Jahren in seinem Haus in Utah verstorben. Nähere Informationen zu der Todesursache sind bislang nicht bekannt. Der Oscar-prämierte Schauspieler galt als einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der Filmbranche. Er ist unter anderem aus den Filmen "Die Unbestechlichen", "Der Pferdeflüsterer" und "Jenseits von Afrika" berühmt.

