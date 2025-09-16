Emmy-Pech: Schauspielerin Cristin Milioti stürzt mit Award

Ein glamouröser Abend in Los Angeles nahm für Cristin Milioti (40) eine überraschende Wendung. Die Schauspielerin, die gerade erst den Emmy als "Beste Hauptdarstellerin" in einer Limited- oder Anthology-Serie für ihre Rolle der Sofia Falcone in "The Penguin" auf HBO Max gewonnen hatte, erlitt nach der Verleihung einen kleinen Zwischenfall. Am Sonntagabend, den 14. September, stolperte die Schauspielerin auf dem Weg zu einer Afterparty. Ihr Award flog dabei aus ihren Händen und rollte über den Boden. Ein unbekannter Mann eilte Cristin zur Hilfe, hob die Statue auf und half ihr, aufzustehen.

Der Zwischenfall sorgte kurzzeitig für Aufsehen, doch Cristin nahm es mit Humor. Sie wandte sich an die um sie versammelten Passanten und Paparazzi und gab Entwarnung: "Alles gut", schien die Schauspielerin zu signalisieren, die dabei ihr strahlendes Lächeln nicht verlor, berichtet Just Jared. Auch ihre neu errungene Auszeichnung war unversehrt geblieben, was die Situation für die Preisträgerin offensichtlich erleichterte. Nachdem die Lage geklärt war, setzte Cristin ihren Abend fort und verschwand in der Party-Location.

Cristin Milioti, bekannt aus Produktionen wie "Palm Springs" und How I Met Your Mother, überzeugte ihre Fans und Kritiker erneut mit ihrer Darstellung der Sofia Falcone in der HBO-Serie "The Penguin". Der Emmy gilt als eine der höchsten Auszeichnungen der Branche und ist für jeden Schauspieler ein Meilenstein. Der Humor, mit dem Cristin das Missgeschick souverän meisterte, zeigt ihre entspannte und sympathische Persönlichkeit – genau jene Eigenschaften, die ihre Fans an ihr lieben. Auch in schwierigen Momenten bleibt sie charmant, authentisch und lässig.

Getty Images Cristin Milioti gewinnt einen Emmy Award, 2025

Getty Images Cristin Milioti gewinnt den Emmy für ihre Rolle in "The Penguin"

Getty Images Cristin Milioti im Oktober 2024 in New York City

