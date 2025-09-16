Ex-BND-Chef August Hanning wird im Block-Prozess verdächtigt

Ein spektakulärer Polizeieinsatz in der Hamburger Innenstadt sorgt derzeit für Schlagzeilen: Am Vormittag des 16. Septembers sollen laut Spiegel die Räumlichkeiten der Sicherheitsfirma System 360, die mit dem ehemaligen Chef des Bundesnachrichtendienstes, August Hanning, in Verbindung steht, von Ermittlern durchsucht worden sein. Unterschiedliche Medienberichte bestätigen, dass diese Maßnahme im Zusammenhang mit mutmaßlichen Verwicklungen von August in das Entführungsdrama rund um die Kinder von Christina Block (52), Erbin der bekannten Steakhaus-Kette, steht. Neben Hamburg soll es parallel zu Durchsuchungen in Berlin, dem Münsterland und der Schweiz gekommen sein. August bestritt bisher jegliche Beteiligung an der Entführung der Kinder von Christina.

Laut den von Spiegel zitierten Ermittlern sollen August sowie der frühere Chef des Hamburger Landeskriminalamts, Thorsten Mehles, versucht haben, Christinas Ex-Mann und Vater der Kinder, Stephan Hensel, 2022 zu diskreditieren: Auf seinem Grundstück wurden angeblich gezielt kinderpornografische Inhalte platziert. Zudem sollen August und Thorsten gegen eine Summe von mehr als 100.000 Euro den Auftrag angenommen haben, die Kinder aus der Obhut von Stephan zu entführen. Der Versuch im November 2022 scheiterte jedoch angeblich, da der Vater der Kinder verdächtige Personen bemerkte und die örtliche Polizei informierte. Auch bei der mutmaßlichen Entführung in der Silvesternacht des folgenden Jahres soll es Verbindungen zu dem Sicherheitsdienst und den beiden Männern geben.

Christina wuchs als Tochter des Steakhaus-Gründers Eugen Block (85) inmitten von Gastronomie auf. Nach ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau zog es sie in die Welt: Paris, Atlanta, Peking – überall sammelte sie Erfahrungen. Danach studierte sie Business Administration in Edinburgh und brachte 2001 mit ihrem eigenen Laden "Prima Pane" frischen Wind in die Hamburger Gastroszene. 2011 stieg Christina offiziell in die Eugen Block Holding ein und prägt seitdem die Geschicke des Familienunternehmens, das Restaurants, Hotels und Lebensmittelproduktion umfasst. Die 52-Jährige ist bekannt dafür, klare Kante zu zeigen, wenn es um Wirtschaft und Politik geht – doch wie der Prozess rund um ihren offenbar hausgemachten Krimi weitergehen wird und welche Verbindungen hierbei noch aufgedeckt werden, bleibt spannend.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Christina Block und August Hanning

Imago Christina Block mit ihrem damaligen Partner Stephan Hensel und den Töchtern Greta und Johanna

ActionPress Eugen Block und Christina Block