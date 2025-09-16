Nadja Großmann schlägt Podcast-Einladung von Serkan aus

Ein heftiger Schlagabtausch zwischen den Reality-TV-Stars Nadja Großmann und Serkan Yavuz (32) sorgt aktuell für Furore. Nachdem sich die beiden während der Dreharbeiten zur Show The Power zerstritten hatten, schlug Serkan vor, die Differenzen in seinem Podcast "UnReal" öffentlich zu klären. Seine Einladung auf Instagram war dabei alles andere als höflich: "Bitte komm an einen Tisch und lass mich dieser Welt aufzeigen, wovon du lebst. Bitte Maus, bitte! Ich wusste, dass du früher oder später es nicht mehr umreißt, was du von dir gibst. Also, traust du dich?" Nadja reagierte prompt und lehnte nicht nur ab, sondern erhob auch schwere Vorwürfe gegen Serkan.

In einem scharfen Konter warf sie Serkan vor, seine Familie und "Schandtaten" zu nutzen, um Reichweite zu generieren. Laut Nadja sei seine Art, Geld zu verdienen, die "ekligste Art von Geldmacherei". Die Reality-TV-Bekanntheit warf ihm vor, sich als reflektiert darzustellen, während er aber eigentlich immer wieder dieselben Fehler mache. Nadja empfahl ihm, eine Auszeit zu nehmen, um wirklich zu reflektieren, anstatt nur den Anschein zu erwecken. "Ich werde mich nicht auf dein Niveau herablassen", betonte sie.

Die Spannungen zwischen beiden nahmen ihren Ursprung während der Dreharbeiten von "The Power". Serkan, der nach eigenen Aussagen eine schwierige Phase durchlebte, hatte es nicht leicht am Set. Vier Wochen vor Beginn der Show hatte sich seine Ehefrau Samira von ihm getrennt und ihren Auszug aus dem gemeinsamen Zuhause angekündigt. Serkan gestand später in seinem Podcast, dass er sich emotional nicht stabil genug für die Teilnahme fühlte. Diese Belastung könnte ihren Teil dazu beigetragen haben, dass die Dreharbeiten für alle Beteiligten problematisch wurden.

Collage: Instagram / nadja__1406, ActionPress / Hauter, Katrin Collage: Nadja Großmann und Serkan Yavuz

Instagram / nadja__1406 Nadja Großmann, August 2025

ActionPress / Panama Pictures Serkan Yavuz, Realitystar