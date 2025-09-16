So stark litt Nina Chuba während "Traumschiff"-Dreharbeiten

Nina Chuba (26), bekannt für ihren Hit "Wildberry Lillet", sprach kürzlich über ihre weniger glanzvolle Erfahrung an Bord des berühmten ZDF-Traumschiffs. Bereits 2018, noch vor ihrem Durchbruch als Sängerin, war sie für zwei Monate Teil der Dreharbeiten. Doch die maritime Erfahrung entpuppte sich als Albtraum: "Wir waren zwei Monate auf dem Schiff und einen Monat davon unterwegs", erzählte sie der schweizerischen Zeitung Krone. Die meiste Zeit habe sie seekrank im Bett verbracht, nachdem sie regelmäßig vom Bordarzt eine Spritze erhalten hatte, die sie erschöpft zurückließ.

Neben den körperlichen Strapazen machten Nina laut eigener Aussage auch die Lebensbedingungen an Bord zu schaffen. Als Veganerin hatte sie kaum nahrhafte Optionen und ernährte sich den größten Teil der Zeit nur von Brötchen. Die Aktivität an Bord fand die Sängerin eintönig: "Jeden Tag habe ich denselben Film geguckt. Es fühlte sich an, als wäre ich in einem Kafka-Roman gefangen." Ein Lichtblick für sie waren die Tage, an denen das Schiff anlegte und sie in den Hafenstädten Land und Leute erkunden konnte. Abseits davon sei es jedoch eine ziemlich trostlose Zeit gewesen, die sie bis heute nicht in positiver Erinnerung behalten habe.

"Das Traumschiff" steht jedoch nicht nur wegen schlechter Bordbedingungen in der Kritik. Seit geraumer Zeit bemängeln Fans und Akteure der Serie, dass vermehrt Influencer und andere prominente Persönlichkeiten ohne Schauspielausbildung zentrale Rollen übernehmen. Schauspieler Daniel Morgenroth äußerte sich hierzu besonders kritisch: "Diese Person, dieser Influencer, der das Geld nicht braucht, nimmt nämlich einer Schauspielerin oder einem Schauspieler die Arbeit weg", erklärte er empört im Gespräch mit Bunte. Für Nina war der Ausflug in die Welt des "Traumschiffs" eine einmalige Erfahrung – auch wenn sie wohl eher unter Deck und weniger in vollen Zügen genossen wurde.

Instagram / ninachuba Nina Chuba im Juni 2024

Die MS Deutschland, "Traumschiff"-Drehort bis 2015

ZDF / Dirk Bartling Daniel Morgenroth, Mia Kasalo und Judith Williams in "Das Traumschiff"