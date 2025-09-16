Von wegen freiwillig: Paulina Ljubas über Sommerhaus-Exit

Das Sommerhaus der Stars hat seinen ersten großen Eklat: Bereits in der zweiten Folge packten Hanka Rackwitz (56) und ihr Partner Pierre Paminski ihre Koffer und verließen das Haus in der Nähe von Bocholt nach nur drei Tagen. Während zunächst von einem freiwilligen Auszug die Rede war, wirft Realitystar Paulina Ljubas (28) nun Zweifel an dieser Darstellung auf. Unter einem TikTok-Video zum Thema schrieb Paulina, dass Hankas Abgang keinesfalls freiwillig gewesen sei. "Ich habe die Folge selber noch nicht gesehen, aber ich war ja dabei und das war nicht der Grund für ihren Auszug", betonte sie und deutete an, dass mehr hinter dem plötzlichen Abschied steckt, als bislang bekannt.

Der vorzeitige Auszug sorgte nicht nur bei den übrigen Teilnehmern, sondern auch bei den Zuschauern für viel Aufregung. Der Grund für Hankas Abgang? Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin berührte ihren Mitbewohner Tommy Pedroni (30) am Bein, woraufhin dieser sie als "crazy" bezeichnete und ihr Belästigung vorwarf. Das wollte die Dresdnerin nicht auf sich sitzen lassen. "Ich lasse mir keine sexuelle Belästigung vorwerfen", betonte sie lautstark.

Hanka, die durch Shows wie Big Brother und Shopping Queen einem breiten Publikum bekannt wurde, hat in der Vergangenheit offen über ihre langjährige Zwangsstörung gesprochen. Ihr offener Umgang mit psychischen Herausforderungen machte sie zum Publikumsliebling und zum Vorbild für viele Betroffene. Doch gerade diese Offenheit führte in der Reality-Welt auch zu hitzigen Diskussionen. Ob ihre inneren Kämpfe auch eine Rolle bei ihrem vorzeitigen Auszug aus dem Sommerhaus gespielt haben, bleibt unklar.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas in Nizza

RTL Hanka Rackwitz, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin 2025

ActionPress / Jörg Halisch Hanka Rackwitz, Realitystar

