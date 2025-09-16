Zu spät zur Show: Katie Price' Fans fordern Geld zurück

Katie Price (47) sorgt erneut für Aufruhr bei ihren Fans! Während ihrer aktuellen Tour "Ein Abend mit Katie Price und Kerry Katona" kam es zu einem Vorfall, der bei den Zuschauern für Ärger sorgte. Bei einem Termin in Whitley Bay verzögerte sich der Beginn der Show aufgrund technischer Probleme um 30 Minuten. Doch das war erst der Anfang: Wie Mirrror berichtet, meisterte Kerry Katona die erste Hälfte der Veranstaltung allein, während Katie per Videocall teilnehmen sollte, was laut Insidern jedoch "ein Desaster" war. Erst um 21:30 Uhr schaffte es die britische Reality-TV-Persönlichkeit persönlich auf die Bühne – mehr als neun Stunden war sie nach eigener Aussage im Stau gestanden. Die Fans zeigten sich darüber empört und fordern Rückerstattungen.

Die Zuschauer bezeichneten ihre Anwesenheit von etwa einer halben Stunde als "unprofessionell". Ein Teilnehmer erklärte gegenüber The Sun: "Es war nur eine halbe Show, wir wollen unser Geld zurück." Auch eine ordentliche Entschuldigung habe gefehlt, so die enttäuschten Fans. Dies ist nicht das erste Mal, dass Katie ihre Anhänger enttäuscht. Bereits zuvor sorgte sie für Schlagzeilen, nachdem sie kurzfristig ihre Teilnahme an Veranstaltungen wie dem Milton Keynes Pride abgesagt hatte. Stattdessen feierte sie den 30. Geburtstag von Chloe Ferry (30), was Fans als unverantwortlich bezeichneten.

Katie, bekannt aus Reality-TV und Modeljobs, hat über die Jahre immer wieder mit ihrem unkonventionellen Lebensstil und ihrer Karriere polarisiert. Doch zuletzt häufen sich die Beschwerden über vermeintlich mangelnde Professionalität. Einige Fans vermuten, dass sich die fünffache Mutter momentan mehr auf private Verpflichtungen und kleinere Projekte konzentriert. Trotz der Kritik hat sie weiterhin eine treue Fangemeinde, die auf eine Entschuldigung und künftig reibungslosere Veranstaltungen hofft. Die Vorfälle der letzten Monate werden jedoch wohl noch längere Zeit an ihrer Reputation nagen.

urbanspiritstudios Katie Price, Reality-TV-Star

Instagram / katieprice Katie Price und Kerry Katona, 2025

Getty Images Katie Price, TV-Star