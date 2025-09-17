Brenda ist sicher: Jimi Blue Ochsenknecht wird sich ändern

Jimi Blue Ochsenknecht (33) sorgte zuletzt für Negativschlagzeilen. Vor rund einem Monat wurde der Promi-Spross wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung von knapp 14.000 Euro verurteilt. Nun ist er wieder auf freiem Fuß und muss eine Geldstrafe zahlen. Brenda Brinkmann, die mit dem Sohn von Uwe Ochsenknecht (69) in der Reality-TV-Show Villa der Versuchung war, schätzt im Promiflash-Interview die Situation ein. "Jimi Blue ist generell sehr bodenständig und ich glaube, das war einfach damals ein Fauxpas", erklärt sie und betont: "Jetzt hat sich sein Mindset dahingehend geändert, dass der einfach ein bisschen ruhiger wird."

Bei seinen "Villa der Versuchung"-Co-Stars hat Jimi wohl einen nachhaltig positiven Eindruck hinterlassen – auch sein Kollege Raúl Richter (38) verteidigte ihn bereits. Im Interview mit dem "Blitzlichtgewitter"-Podcast schilderte er im August, wie er über die Geschehnisse denkt. "Wenn man über die Stränge geschlagen hat, sollte man dafür auch gerade stehen", machte der Schauspieler deutlich, gab jedoch zu bedenken: "Ich fand es nur unverhältnismäßig, da jemanden gleich zwei, drei Wochen einzubuchten, durch ganz Deutschland fahren zu lassen auf unsere Steuergeldkosten und in Österreich angekommen wird er am selben Tag freigelassen."

Jimi war im Sommer am Hamburger Flughafen verhaftet worden und verbrachte dann einige Zeit hinter Gittern, bis er nach Österreich überführt werden konnte. Im Interview mit RTL reflektierte er kürzlich seine Zeit hinter schwedischen Gardinen. Handy-Entzug und Co. hätten es ihm schwierig gemacht, dennoch habe er vieles gelernt. "Ich möchte einfach mit dem Gesetz nicht mehr in Berührung kommen", war sich der "Die Wilden Kerle"-Star sicher.

Anzeige Anzeige

Instagram, RTL Collage: Brenda Brinkmann, Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige Anzeige

Instagram / brenda_bkn Realitystar Brenda Brinkmann im März 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eibner Europa Jimi Blue Ochsenknecht, August 2025