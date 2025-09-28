Steffen Henssler bricht Weltrekorde bei "Grill den Henssler"

Der bekannte TV-Koch Steffen Henssler (53) beeindruckt nicht nur mit seinen Kochkünsten, sondern auch mit seinen Fähigkeiten, Rekorde aufzustellen. In seiner beliebten VOX-Show "Grill den Henssler" stellte der TV-Koch gleich mehrere Weltrekorde auf, darunter im blitzschnellen Schneiden von Gemüse. Bereits 2013 knackte er Jamie Olivers (50) Rekord, als er in nur 30 Sekunden 11 Chilischoten perfekt zerkleinerte. Doch dabei blieb es nicht: 2021 übertraf Henssler den japanischen Starkoch Hiroyuki Terada, indem er blind 96 Möhrenscheiben schnitt – ein weiterer Eintrag ins Guinness-Buch.

Doch nicht nur Steffen Henssler allein sorgte bei "Grill den Henssler" für Aufsehen. Reiner Calmund (76), der 18 Jahre lang fester Bestandteil des Juryteams der Show war, schaffte es ebenfalls in die Rekordlisten. Kein anderes Jurymitglied einer Kochshow weltweit kann auf eine so lange Zeitspanne zurückblicken. Am 14. September verabschiedete sich der ehemalige Fußballmanager von der Sendung und nahm diesen einzigartigen Rekord als Erinnerung mit.

Steffen Henssler scheut offenbar vor keiner Herausforderung zurück. In diesem Jahr wagt der leidenschaftliche Koch eine ganz besondere Challenge: Erstmals tritt er als The Taste-Coach an. Der TV-Koch zeigte sich im Gespräch mit Sat.1 voller Vorfreude: "Ich bin jetzt Juror bei 'The Taste' – darauf freue ich mich riesig! Vor allem, weil ich mal nicht in der ersten Reihe stehe, sondern tatkräftig mein Team unterstütze, um den besten Geschmack zu finden." Auch die Kochbuchautorin und Gastronomin Elif Oskan stößt als neues Jurymitglied zu den alten Hasen Tim Raue (51) und Alexander Herrmann (54) hinzu.

ActionPress Steffen Henssler im September 2025

Getty Images Reiner Calmund, 2022

Joyn / Benedikt Müller / Philipp Rathmer Tim Raue, Steffen Henssler, Elif Oskan und Alexander Herrmann, Jury der 14. "The Taste"-Staffel