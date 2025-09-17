Carmen gönnt sich Luxus: Robert Geiss reagiert genervt

Drei Monate nach dem Überfall auf ihre Villa in St. Tropez sorgt Carmen Geiss (60) erneut für Schlagzeilen – diesmal wegen eines extravaganten Einkaufs. Die 60-Jährige wurde mit einer riesigen Louis Vuitton Tüte zu Hause erwischt und zeigte stolz ihren neuen Designer-Fund. Auf Instagram teilte sie den Moment und ließ die Fans an der Reaktion ihres Ehemanns Robert Geiss (61) teilhaben. Der Realitystar und Unternehmer konnte kaum glauben, was er da sah, und kommentierte mit einem ironischen Unterton: "Musst du jetzt die Schränke wieder auffüllen? Ich bin doch froh, dass gerade was geklaut ist."

Die Freude an Carmens Seite war ungetrübt, während Robert bei dem Anblick des exklusiven Unikats – es soll in ganz Frankreich nur ein einziges Exemplar geben – eher gemischte Gefühle zeigte. "Ich glaube, du spinnst, ehrlich", meinte er und deutete an, wie sehr seine Frau seine Kreditkarte strapaziert. Neben der Handtasche hatte Carmen auch ein Parfüm gekauft, was Roberts Laune trotz der Scherze nicht unbedingt besser machte.

Die Geissens sind bekannt für ihren luxuriösen Lebensstil und ihre humorvolle Dynamik vor der Kamera. Auch wenn Robert hin und wieder genervt wirkt, zeigt sich das Paar in den sozialen Medien herzlich und humorvoll. Carmen geriet in der Vergangenheit allerdings schon öfter in die Kritik für gewagte Aktionen. Doch auch das hindert sie nicht daran, weiterhin mit ihrem extravaganten Stil zu polarisieren – ob mit oder ohne Roberts Segen.

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss im September 2025

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss, Januar 2025

Imago Carmen und Robert Geiss im Oktober 2024