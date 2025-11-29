"Ist kein Model": Robert Geiss lacht über Leni-Klum-Spruch

Die neue RTLZWEI-Show "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" sorgt bereits in ihrer Anfangsphase für Aufsehen – und das nicht nur wegen der 25 Kandidatinnen, die im Fürstentum Seborga um den Titel kämpfen. Ein harmloses Gespräch über Modelgrößen endete mit einem unerwarteten Seitenhieb gegen Leni Klum (21), die mit der Show eigentlich nichts zu tun hat. Als Carmen Geiss (60) meinte, die Größe von 1,76 Meter der Kandidatin Laura sei durchaus für ein Model geeignet, kam prompt die Frage nach Leni Klum auf. Benimmtrainer Sascha Lilic konterte trocken: "Das ist kein Model, das ist die Tochter von irgendjemandem." Während Carmen überrascht wirkte, zeigte sich ihr Mann Robert Geiss (61) amüsiert und konnte sich ein breites Grinsen nicht verkneifen.

Die Bemerkung von Sascha Lilic trifft einen wunden Punkt, der Leni Klum seit ihrem Einstieg ins Modelgeschäft begleitet: der Vorwurf, sie hätte ihre Karriere vor allem durch den berühmten Nachnamen ihrer Modelmutter Heidi Klum (52) gestartet. Nun findet diese Kritik eine neue Plattform und das in einem Format, das mit Leni eigentlich gar nichts zu tun hat. Denn in der neuen Sendung geht es darum, eine Prinzessin zu finden, die ein Jahr eine würdige Vertretung für Fürstin Nina von Seborgas selbsternanntes Fürstentum wird.

Aber nicht nur der fiese Lacher sorgte für Wirbel: Robert und Carmens Töchter mischen sich unter die Kandidatinnen – obwohl Shania (21) und Davina (22) gar nicht offiziell am Wettbewerb auf Schloss Balthasar teilnahmen. Für Robert war jedoch klar, dass die beiden niemals um den Titel der Prinzessin kämpfen würden. "Das wäre nichts für sie, weil sie das einfach nicht mit dem goldenen Löffel mitbekommen haben. Wir haben die beiden zu bodenständig erzogen", erklärte der Unternehmer in einem Interview mit Bild.

https://www.instagram.com/p/DLgAM3ostAI/ TV-Millionär Robert Geiss im Juni 2025

action press / Dede / BACKGRID Leni und Heidi Klum bei der Modenschau von Vetements, Oktober 2025

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023