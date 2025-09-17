Eva Benetatou erteilt klare Absage an "Bumsformate"

Reality-TV-Star Eva Benetatou (33) hat sich in einem Interview mit Promiflash jetzt zu einem Thema geäußert, das in der Szene nicht selten für Kontroversen sorgt: Intimitäten vor laufender Kamera. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin schließt das für sich selbst jedoch aus. "Also für mich kommt zum Beispiel Sex im TV auf gar keinen Fall infrage. Das würde ich niemals machen", betonte Eva entschieden. Diese Haltung sei für sie nicht verhandelbar, unabhängig davon, um welches Format es sich handeln würde.

Vor allem als Mutter eines Sohnes spielt es für Eva eine große Rolle, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Ihr Sohn George, dessen Vater der Realitystar Chris Broy (36) ist, stehe an erster Stelle. "Ich möchte nicht, dass mein Kind Bilder oder Szenen von mir sieht, die nicht geeignet sind", erklärte sie weiter. Shows, die auf Beziehungskrisen und freizügige Szenen setzen, wie beispielsweise Temptation Island oder Ex on the Beach, kommen für die TV-Persönlichkeit daher überhaupt nicht infrage. Sie bezeichnet diese selbst als "Bumsformate" und grenzt sich bewusst davon ab.

Von anderen Datingformaten zeigte sich Eva jedoch nicht komplett abgeneigt, wie sie noch vergangene Woche in einer Instagram-Fragerunde verriet. Allerdings stellte die ehemalige Bachelor-Kandidatin dabei klar: "In keinem Fall als Kandidatin, nur als Protagonistin. Wenn ich die Zügel in der Hand habe." Ob sie damit auf Formate wie Die Bachelorette oder Make Love, Fake Love anspielte, ließ die TV-Persönlichkeit offen und gab keine weiteren Details zu möglichen Projekten preis.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Reality-TV-Star

Instagram / evanthiabenetatou Realitystar Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Persönlichkeit