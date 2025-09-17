Nessi wollte "Princess Charming"-Favoritin Kette abnehmen

Vanessa Borck (28) ist als Princess Charming auf der Suche nach ihrer großen Liebe, doch wie knapp eine ihrer Favoritinnen an einer frühen Heimreise vorbeigeschrammt ist, verrät die Reality-Darstellerin jetzt. Im YouTube-Interview mit La Polcevita, auch Paula genannt, gibt sie offen zu, dass sie Kandidatin Lotti (27) anfangs nicht auf ihrem Radar hatte. "Mit Lotti gab es in Folge drei diesen Pool-Moment, da fand ich sie erst interessant", erzählt Vanessa, die in der Show von den Teilnehmerinnen liebevoll "Nessi" genannt wird. Vor diesem Moment wollte sie die Teilnehmerin bei einer Kettenvergabe sogar aus dem Rennen werfen, entschied sich jedoch spontan dagegen.

Dieser Sinneswandel hat sich ausgezahlt, denn ohne dieses Bauchgefühl hätte Vanessa vielleicht nie bemerkt, was für eine besondere Verbindung sie zu Lotti hat. "Stell dir mal vor, ich hätte sie rausgeschmissen. Dann wäre das, was wir gerade haben, nicht entstanden", erklärt sie mit einem Lächeln. Statt einer Entscheidung gegen die 27-Jährige ließ sie ihren Gefühlen eine zweite Chance – und wurde belohnt. Für Vanessa ist dies der Beweis, dass sich echte Gefühle auch erst beim zweiten Blick entfalten können.

Dass Lotti sich inzwischen einen besonderen Platz erobert hat, zeigte sich jüngst bei einem Übernachtungsdate der beiden. Nach dem Gruppendate ergriff die Hamburgerin die Initiative und fragte, ob sie Zeit allein mit der "Princess" verbringen dürfe. Zu ihrer Überraschung ließ Nessi das Date nicht nur im Privaten ausklingen, sondern lud sie sogar ein, gemeinsam die Nacht zu verbringen. Diese Entwicklung scheint die Verbindung zwischen den beiden weiter gefestigt zu haben. Ob Lotti ihre Favoritenrolle behalten kann, wird sich in den nächsten Episoden zeigen.

RTL / Fine Lohmann Collage: "Princess Charming"-Vanessa Borck und Kandidatin Lotti, 2025

YouTube / La Polcevita Youtuberin La Polcevita stellt Nessi Fragen zu "Princess Charming"

RTL Lotti und Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025