Netflix-Doku beleuchtet Prinzessin Märtha Louises Eheleben

Netflix hat den Trailer zur neuen Dokumentation "Rebel Royals: An Unlikely Love Story" veröffentlicht, die die außergewöhnliche Liebesgeschichte zwischen Prinzessin Märtha Louise von Norwegen (53) und ihrem amerikanischen Ehemann, dem Schamanen Durek Verrett (50), erzählt. Unter der Regie der Emmy-nominierten Rebecca Chaiklin, bekannt für "Tiger King", und produziert von dem Emmy-Gewinner Chris Smith, verspricht diese Doku, die am 16. September erscheint, einen fesselnden Einblick in die Beziehung des ungleichen Paares zu geben. Der Film begleitet das Paar von den Hochzeitsvorbereitungen bis hin zur Bewältigung des allgegenwärtigen Medienrummels.

In der Dokumentation gewährt Durek einen intimen Blick in sein erstes Zusammentreffen mit König Harald V. (88) und Königin Sonja von Norwegen (88). Witzelnd erinnert er sich an die Nervosität, als er ihnen begegnete und Märtha ihm nur riet: "Sei einfach du selbst." Auch die Regisseurin Rebecca Chaiklin erklärte ihre Motivation für die Show: "Als ich den Vanity Fair-Artikel über eine Prinzessin und einen Schamanen las, war ich fasziniert. Märtha und Durek sind zwei ausdrucksstarke Persönlichkeiten aus verschiedenen Welten, die gegen Vorurteile für ihre Liebe kämpfen." Chaiklin empfand die Geschichte als überzeugend und humorvoll, was sie dazu veranlasste, die Erzählung filmisch umzusetzen.

Die Doku verspricht auch Einblicke in die chaotische Hochzeitsfeier der beiden zu geben, die schon im vergangenen Jahr für Schlagzeilen sorgte. So konnte die Zeremonie am malerischen Geirangerfjord erst mit einer Stunde Verspätung beginnen, weil das königliche Elternpaar bei der Anfahrt Verzögerungen verursachte. Der Wagen blockierte die Zufahrt zum Zelt, sodass auch die Braut erst viel später als geplant zur Trauung aufbrechen konnte. "Man konnte meine Eltern nicht einfach aussteigen lassen, weil mein Vater nicht mehr so gut zu Fuß ist und es zum Pavillon steil bergauf ging", erklärte Märtha später in ihrem Podcast "HeartSmart".

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett , Juni 2022

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett, 2024

Instagram / iam_marthalouise Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett im Dezember 2024