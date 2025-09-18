David Henrie hatte ein Doppeldate mit Selena & Benny

David Henrie (36) hatte kürzlich ein besonderes Doppeldate mit seiner ehemaligen Co-Darstellerin Selena Gomez (33) und ihrem Verlobten Benny Blanco (37). Gemeinsam mit seiner Frau Maria Cahill genoss der Schauspieler einen Abend voller guter Gespräche, italienischem Essen und exzellentem Wein. "Benny kennt sich mit Wein und Essen aus, und wir hatten eine tolle Zeit", erzählte David jetzt gegenüber People. Für ihn war es auch eine Gelegenheit, den Verlobten seiner kleinen Serien-Schwester aus "Die Zauberer vom Waverly Place" besser kennenzulernen.

Der Anlass für das Treffen war kein gewöhnlicher: Benny und Selena befinden sich mitten in der Planung ihrer Hochzeit, die ebenfalls Thema des Abends war. Dabei tauschten sich die beiden Frauen wohl auch über ihre persönlichen Erfahrungen mit Hochzeitsvorbereitungen aus. David betonte gegenüber People, dass er und Maria unbedingt bei Selenas großem Tag dabei sein möchten – trotz eines vollen Terminkalenders. Dabei machte er deutlich, wie besonders die Freundschaft zu Selena für ihn ist.

Selena und David verbindet eine langjährige Freundschaft, die auf ihre gemeinsame Zeit bei "Die Zauberer vom Waverly Place" von 2007 bis 2012 zurückgeht. Seitdem hat Selena eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen, wie David vor einiger Zeit dem Magazin erzählte: "Sie hat sich wirklich gefunden und lebt ihr Leben ganz und gar selbstbestimmt." Die enge Verbindung zwischen den beiden, die auch abseits des Rampenlichts regelmäßig Zeit miteinander verbringen, ist nicht zu übersehen.

Getty Images David Henrie und Selena Gomez im Oktober 2024

Instagram / itsbennyblanco Benny Blanco und Selena Gomez, April 2025

David Henrie und Selena Gomez bei der "VH1 Rock Honors"-VIP-Party 2008