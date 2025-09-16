Insider plaudert: Ist das etwa Selena Gomez' Hochzeitsdatum?

Schauspielerin Selena Gomez (33) und Musikproduzent Benny Blanco (37) stehen kurz davor, den Bund fürs Leben zu schließen. Laut Insiderinformationen von The Sun soll die Hochzeit am 27. September auf einem privaten Anwesen im kalifornischen Santa Barbara stattfinden. Die geladenen Gäste sollen während des Wochenendes im luxuriösen El Encanto Hotel übernachten, wo Zimmer für sage und schreibe 2.989 Euro pro Nacht bereits vollständig gebucht sind. Um die Spannung aufrechtzuerhalten, sollen die Gäste ohne vorherige Information über die genaue Location zum Veranstaltungsort gefahren werden. Ein Insider verriet, dass diese mysteriösen Details für große Vorfreude sorgen: "Alle sind so gespannt, sie wissen, dass es eine unvergessliche Feier wird."

Für Hochzeitsstimmung wurde im Vorfeld auf jeden Fall schon gesorgt. Selena verbrachte ihren Junggesellinnenabschied auf einer Yacht in Cabo San Lucas, Mexiko, gemeinsam mit ihren langjährigen Freundinnen Racquelle Stevens, Ashley Cook und Courtney Lopez. Benny hingegen ließ es in einer luxuriösen Villa in Las Vegas krachen, die laut Berichten rund 21.354 Euro pro Nacht kostete. Dass das Paar keine Kosten scheut, zeigt sich auch an der Planung der Hochzeit, die Fans gespannt im Auge behalten.

Im Dezember 2024 ging der Musiker vor Selena auf die Knie und stellte die Frage aller Fragen. "Für immer beginnt jetzt", verkündete die Sängerin damals ihre Verlobung. Selenas beste Freundin Taylor Swift (35) kommentierte damals augenzwinkernd, sie werde das Blumenmädchen sein – eine Rolle, auf die Fans auch bei der Hochzeit hoffen dürfen. Ob Taylor tatsächlich dabei ist, wurde zwar noch nicht bestätigt, doch die Anwesenheit vieler Prominenter könnte die Feier zu einem regelrechten Star-Spektakel machen.

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco bei den Golden Globes 2025 in Beverly Hills

Instagram / selenagomez Selena Gomez, August 2025

ActionPress Selena Gomez und Taylor Swift