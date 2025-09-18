Drogencocktail mit 20: Mark Ronson fürchtete Schlaganfall

Mark Ronson (50) hat in seinen neuen Memoiren "Night People: How to Be a DJ in '90s New York City" eine schockierende Episode aus seiner Vergangenheit enthüllt. Mit gerade einmal 20 Jahren erlitt er nach einer Mischung aus Ecstasy und Kokain Symptome, die er für einen Schlaganfall hielt. "Innerhalb von Minuten zog sich meine Brust zusammen und mein linker Arm wurde taub", schreibt Mark. Seine Freunde fanden ihn schließlich katatonisch in einer Ecke und brachten ihn nach Hause. "Sie versuchten zu scherzen, aber ich konnte nur schwach und unüberzeugend lächeln", erinnert er sich an die dramatische Nacht.

Doch der Vorfall war kein Einzelfall. Mark beschreibt in seinem Buch eine Jugend, geprägt von Drogenexperimenten, die ihn immer wieder an den Rand seiner Gesundheit brachten. Bereits mit 18 probierte er das erste Mal Heroin aus, oft ohne zu wissen, welche Substanzen er genau konsumierte. "Ich übertrieb es und mischte Drogen wie Cocktails", gesteht er. Glücklicherweise entging er einer ausgewachsenen Drogensucht, doch einige seiner Freunde hatten nicht so viel Glück. Drei Weggefährten aus seiner Jugend seien bis heute gezeichnet von ihrer Abhängigkeit, eine Beobachtung, die Mark nachdenklich und mitfühlend macht: "Ich hasste es, wie Junk die Farbe aus den Menschen zog, die ich liebte."

Heute führt der Musiker ein deutlich ruhigeres Leben. Seit 2021 ist er mit der Schauspielerin Grace Gummer (39), der Tochter von Meryl Streep (76), verheiratet und stolzer Vater von zwei Töchtern. Auch wenn er nicht völlig abstinent lebt, hat sich sein Konsumverhalten drastisch verändert. "Ich kann nicht glauben, was ich meinem Körper damals zugemutet habe", resümiert er. Rückblickend erkennt Mark, wie sehr ihn der exzessive Lebensstil von den wirklich wichtigen Dingen im Leben entfremdet hat: seiner Familie und dem einfachen Glück des Alltags.

Getty Images Mark Ronson im Februar 2019

Getty Images Mark Ronson im April 2016 in Hollywood

