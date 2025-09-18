"Nerv nicht": Tommy Pedroni erträgt Sommerhaus-Edda nicht

Im Sommerhaus der Stars sorgt Edda Pilz mit ihrem Partner Michael Klotz aktuell für reichlich Diskussionsstoff. Ihre ständigen Auseinandersetzungen belasten nicht nur die eigene Beziehung, sondern auch die Nerven der übrigen Bewohner. Besonders genervt zeigt sich Reality-Star Tommy Pedroni (30), der gemeinsam mit seiner Partnerin Paulina Ljubas (28) ins Sommerhaus gezogen ist. In der RTL-Sendung bezieht er deutlich Stellung: "Ich kann sie langsam wirklich nicht mehr ertragen, die Edda", erklärt Tommy. "Die ist die ganze Zeit am Meckern."

Eine Szene im Haus verdeutlicht, warum Tommy die Geduld verliert. Während eines Gesprächs in kleiner Runde steht Micha auf, um etwas zu trinken zu holen. Als fürsorgliche Geste fragt er Edda, ob sie etwas haben möchte. Doch sie lehnt jedes Hilfsangebot ab und beschwert sich stattdessen, dass es ihr nicht gut gehe. Dieses Verhalten bringt Tommy auf die Palme: "Bleib doch krank in der Ecke und nerv nicht", lässt er später im Interview verlauten. Der zunehmend gereizte Ton unter den Bewohnern zeigt, wie sehr das Konfliktpotenzial mittlerweile die Gruppendynamik belastet.

Schon zu Beginn der Show äußerten Fans ihre Kritik über den Umgang des Paares miteinander. Die Beziehung wirkte von Anfang an angespannt, und immer wieder kam es zu hitzigen Wortwechseln. Während Micha mehrfach androht, die Partnerschaft zu beenden, zeigt sich Edda oft überfordert und gereizt. Gerüchte über eine mögliche Trennung machten bereits die Runde. Ob das Paar die Herausforderungen im Sommerhaus nutzt, um an seiner Beziehung zu arbeiten, oder ob die Spannungen letztlich zu einem endgültigen Bruch führen, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / tommypedroni, Instagram / edda.elisa Collage: Tommy Pedroni und Edda Pilz

Anzeige Anzeige

Das Sommerhaus der Stars, RTL Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im "Sommerhaus der Stars" 2025

Anzeige Anzeige

Das Sommerhaus der Stars, RTL Edda Pilz und Michael Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025