"Stimmt nicht": Edda Pilz dementiert die Trennungsgerüchte

Die Gerüchteküche rund um Edda Pilz und Michael Klotz brodelt. Die beiden Realitystars, die derzeit in der TV-Show Das Sommerhaus der Stars zu sehen sind, sollen sich angeblich getrennt haben. Im Netz wurde der Tratsch schon aufgegriffen und in einem Post thematisiert. Doch Edda äußerte sich mittlerweile selbst dazu und versetzte den Gerüchten auf Instagram einen Dämpfer: "Das stimmt halt nicht, aber ok."

Die Spekulationen rund um das Liebes-Aus heizte niemand Geringeres als Sam Dylan (34) an. Der Das große Promi-Büßen-Gewinner deutete an, dass der sogenannte "Sommerhaus-Fluch" bei einem der teilnehmenden Paare bereits zugeschlagen habe. Nähere Details wolle er allerdings erst in seiner Sendung preisgeben. Ob Sam Dylan mit seinen Ankündigungen wohl doch ein anderes Paar im Sinn hat, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Auch eine Social-Media-Story von Edda kurz nach Sams Show-Teaser goss Öl ins Feuer: Sie meldete sich aufgelöst bei ihrer Community und sprach unter anderem davon, dass ihr die Reality-Bubble zu viel ist. Ab sofort plane sie, an keinen weiteren Formaten teilzunehmen. Außerdem betonte sie: "Mir ging es mental noch nie so schlecht in meinem Leben." Direkt wurde spekuliert, dass ihre Worte etwas mit ihrem Partner Michael zu tun haben und beide getrennt sein könnten.

Micha Klotz und Edda Pilz im November 2024

Sam Dylan, 2025

Micha und Edda im September 2024