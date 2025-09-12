Jona Steinig wurde für Twenty4tims Datingformat angefragt

Social-Media-Star Twenty4tim (24) plant offenbar ein neues Datingformat, das nun für Aufsehen sorgt. Die Castingagentur FAMEONME hat kürzlich begonnen, dafür passende Kandidaten zu suchen. Einer davon sollte scheinbar Jona Steinig (29) sein, denn der Reality-TV-Star teilte in seiner Instagram-Story einen Screenshot einer entsprechenden Anfrage, die ihn per E-Mail erreicht hatte. Doch statt einer Zusage gab es einen humorvollen Korb. "Nach Stranger Sins die cringeste Anfrage des Jahres! Fiebertraum! Nein danke! Aber viel Glück Tim!", kommentierte Jona die Einladung und lehnte damit klar ab.

In der besagten Story machte Jona deutlich, dass das Konzept des Formats wohl nicht seinen Geschmack trifft. Was genau Tim für sein Datingformat plant, bleibt bisher unklar, jedoch scheint er sich große Mühe zu geben, eine bunte Mischung an Kandidaten zu finden. Zwar blieb Jonathans Absage freundlich, doch die deutlichen Worte zeigen, dass er sich mit dem Gedanken, an einem weiteren Reality-Format teilzunehmen, wohl nicht anfreunden kann. Trotz seines sarkastischen Kommentars richtete er einen Gruß an Twenty4tim und wünschte ihm viel Erfolg für das Projekt.

Zwischen den beiden Social-Media-Stars scheint es keinen Groll zu geben. Während Jonathan als Reality-TV-Star Erfolge feierte, machte sich Tim mit seinen schrillen und kreativen Inhalten auf Plattformen wie Instagram einen Namen. Beide haben ihre jeweiligen Fangemeinden, die sie für ihre offene und humorvolle Art schätzen. Besonders Tim ist bekannt dafür, immer neue Projekte in Angriff zu nehmen und aufzufallen. Ob es ihm gelingt, mit seinem Datingformat einen neuen Trend zu setzen, bleibt abzuwarten. Auch ohne Jona scheint er entschlossen zu sein, das Projekt in die Realität umzusetzen.

IMAGO / Future Image, AEDT Collage: Jona Steinig und Twenty4Tim

Instagram / jonasteinig Jona Steinig im April 2024

Instagram / twenty4tim Influencer Twenty4tim, September 2025