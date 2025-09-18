Prinz William und seine Kate zeigen seltene Zärtlichkeit

Ein seltener Moment der Zärtlichkeit zwischen Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) sorgte beim Staatsbankett auf Schloss Windsor nun für Aufsehen. Das sonst so reservierte Paar zeigte sich jetzt händchenhaltend. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account teilten die Royals zudem ein Foto in ihrer Story, das sie hinter den Kulissen des glanzvollen Abends zeigt. Anlass war der Besuch von Donald Trump (79) und seiner Frau Melania (55), die gemeinsam mit weiteren hochrangigen Gästen von König Charles (76) und Königin Camilla (78) empfangen wurden. Kate erschien laut People Magazine in einem creme-goldenen Kleid von Phillipa Lepley, ergänzt durch eine Tiara aus Prinzessin Dianas (†36) Sammlung und weiteren Schmuckstücken der Krone.

Das Bankett war akribisch durchgeplant, von der Sitzordnung bis hin zu den pompösen Prozessionen. König Charles eröffnete die Zeremonie an der Seite von Donald Trump, gefolgt von Königin Camilla und Melania Trump. William schritt mit Paula Reynolds, einer Führungskraft aus der Energiewirtschaft, die Prozession entlang, während Kate an der Seite des Geschäftsmannes Michael Boulos, dem Schwiegersohn des US-Präsidenten, folgte. Donald sparte nicht an Lob für die Prinzessin, die neben ihm Platz genommen hatte. "Melania und ich freuen uns sehr, Prinz William zu besuchen und Ihre Königliche Hoheit, Prinzessin Catherine, zu sehen. So strahlend, so gesund und so wunderschön", schwärmte der 79-Jährige laut People Magazine.

Kate und William sind für ihre Diskretion bekannt, wodurch solch persönliche Gesten umso mehr Aufmerksamkeit erregen. Immer wieder schaffen sie es, bei offiziellen Auftritten Zurückhaltung mit Wärme zu verbinden. Kein Wunder also, dass die beiden laut aktuellen Umfragen zu den beliebtesten Mitgliedern des Königshauses zählen. Trotz all der formellen Pflichten und der prunkvollen Atmosphäre gelingt es den beiden, kleine intime Momente einzustreuen, wie das jüngste Händchenhalten beweist.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate beim Staatsbankett im September 2025

Instagram / walesroyalfans Prinzessin Kate und Prinz William vor dem Staatsbankett im Windsor Castle 2025.

Getty Images Prinzessin Kate und US-Präsident Donald Trump beim Staatsbankett in Windsor, September 2025