Robert Redford (†89) war für Meryl Streep "der beste Küsser"

Hollywood trauert um Robert Redford (†89). Der legendäre Schauspieler, Regisseur und Gründer des Sundance-Festivals starb am 16. September 2025. Mit Klassikern wie "Der Clou", "Die Unbestechlichen" oder "Jenseits von Afrika" schrieb er Filmgeschichte und prägte Generationen von Zuschauern. Gerade letzterer Film brachte ihm nicht nur Weltruhm ein – auch Co-Star Meryl Streep (76) erinnert sich noch heute voller Emotionen an die gemeinsame Zeit. Bei den Dreharbeiten in Afrika habe sie sich regelrecht in Robert verguckt. "Ich habe mich sehr in ihn verliebt, was die Romanze auf der Leinwand erleichtert hat. Es ist ein Vergnügen, mit ihm zu arbeiten", schwärmte die dreifache Oscar-Preisträgerin bereits damals.

Besonders eine Szene aus "Jenseits von Afrika" hat sich für Meryl unauslöschlich ins Gedächtnis eingebrannt: die ikonische Haarwasch-Szene am Fluss. Während Robert ihr dort liebevoll die Haare wusch, habe sie eine Intimität gespürt, die weit über normales Schauspiel hinausging. "Es ist in gewisser Weise eine Sexszene, weil es so intim ist", erklärte sie später im Gespräch mit Variety. Sie habe die Dreharbeiten zunächst professionell begonnen, doch mit jedem Take sei das Gefühl intensiver geworden. "Wir haben so viele Szenen gesehen, in denen Menschen Sex haben, aber so einen liebevollen, zärtlichen Moment gibt es sonst nur selten. Ich habe mich beim fünften Take in ihn verliebt."

In einem Buch über ihr Leben bezeichnete sie Robert später sogar als "Herzensbrecher" und betonte: "Er ist der beste Küsser, mit dem ich je gedreht habe." Für Meryl war er nicht nur ein brillanter Schauspielpartner, sondern auch ein Mann mit einer besonderen Sensibilität. "Er hat eine ungewöhnliche Qualität für einen Mann: Er ist sehr aufgeschlossen und kann sehr gut zuhören. Das ist ein Attribut, das man normalerweise mit Frauen verbindet. Für sie ist es also sehr einfach, mit ihm zu sprechen." Auch andere Kolleginnen bestätigten immer wieder, wie charismatisch Robert war. Jane Fonda (87), die ganze fünfmal mit ihm drehte, gab ebenfalls zu, in ihn verliebt gewesen zu sein.

Anzeige Anzeige

Imago Robert Redford und Meryl Streep in "Jenseits von Afrika"

Anzeige Anzeige

Imago Robert Redford und Meryl Streep in der ikonischen Haarwasch-Szene in "Jenseits von Afrika"

Anzeige Anzeige

Getty Images Meryl Streep und Robert Redford, 2007