Diesen Royal besuchte Prinz Harry ganz heimlich in London

Prinz Harry (41) war Anfang September auf einem Kurztrip in London. Offiziell nahm der Herzog von Sussex an bedeutenden Veranstaltungen wie den WellChild Awards und einem Event zu Ehren des Diana Awards teil. Doch abseits des Trubels widmete Harry Zeit einer besonderen, privaten Angelegenheit: Während seines Aufenthalts kam es auch zu einem Wiedersehen mit seinem Vater König Charles (76) – die beiden hatten sich fast zwei Jahre nicht gesehen. Wie jetzt publik wurde, war sein Vater aber nicht das einzige Mitglied des Königshauses, dem der Rotschopf einen Besuch abstattete.

Wie in dem Podcast "A Right Royal Podcast" behauptet wird, nutzte Harry auch die Gelegenheit, um dem Herzog von Kent "persönlich seine Aufwartung zu machen und sein Beileid auszusprechen". Die Ehefrau des Adligen, die Herzogin von Kent, starb Anfang September im Alter von 92 Jahren. Sie war eine Tante zweiten Grades von Harrys Vater König Charles. Die Beerdigung der Herzogin hatte Harry verpasst.

Einer soll sich jedoch gar nicht über Harrys Anwesenheit gefreut haben. Angeblich soll Harrys großer Bruder, Prinz William (43), völlig "fassungslos" über das Treffen gewesen sein. "Hätte man William gefragt, hätte er versucht, das zu verhindern. Deshalb hat Charles es stillschweigend durchgesetzt", behauptete ein Insider gegenüber OK!.

Getty Images Prinz Harry, September 2025

John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im April 2019

Getty Images Der Herzog von Kent, September 2025