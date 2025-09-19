Ernste Entscheidung: Mette-Marit zieht sich für Reha zurück

Das norwegische Königshaus hat eine wichtige Entscheidung bekannt gegeben: Kronprinzessin Mette-Marit (52) wird sich ab Anfang Oktober für längere Zeit von ihren offiziellen Aufgaben zurückziehen. Der Grund ist ihre Gesundheit – sie benötigt eine Lungenrehabilitation und wird rund einen Monat lang keine Termine wahrnehmen. Diese Maßnahme wird laut der offiziellen Pressemitteilung in Norwegen stattfinden und beinhaltet Bewegungstraining, Schulungen sowie psychische Unterstützung. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Am 23. Oktober wird sie wie geplant beim Abendessen für die Vertreter des Stortings im Königspalast teilnehmen. Danach soll die Kronprinzessin im November wieder Schritt für Schritt zu ihren Pflichten zurückkehren.

Die Ehefrau von Prinz Haakon (52), der als Thronfolger des norwegischen Königshauses gilt, leidet seit 2018 an einer chronischen Lungenfibrose. Diese Krankheit, bei der sich Gewebe in der Lunge verhärtet und Narben bildet, hat dazu geführt, dass die Kronprinzessin immer wieder längere Pausen von ihren Aufgaben einlegen musste, um sich zu erholen. Typische Folgen der Erkrankung sind Atemnot, Husten und eine anhaltende Erschöpfung. Bereits im Frühjahr wurde berichtet, dass sich ihre Beschwerden verstärkt haben und ihr Alltag zunehmend beeinträchtigt wird.

Die Absage öffentlicher Termine und Reisen ist für die Kronprinzessin nicht neu. Schon ihre Teilnahme an einer offiziellen Reise in die USA im Oktober wurde aufgrund ihrer Gesundheit gestrichen, sodass Prinz Haakon die Feierlichkeiten zum norwegischen Auswanderungsjubiläum alleine wahrnimmt. Seit ihrer Hochzeit mit Haakon im Jahr 2001 steht Mette-Marit im Rampenlicht des norwegischen Königshauses. Die dreifache Mutter wurde in den letzten Jahren nicht nur für ihre royale Eleganz bewundert, sondern auch für ihre offene und mutige Art, mit ihrer Krankheit umzugehen.

Getty Images Prinzessin Mette-Marit im Dezember 2018 in Oslo

Imago Kronprinzessin Mette-Marit im Juli 2025 in Stavanger

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon im Dezember 2024