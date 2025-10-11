USA-Reise: Kronprinz Haakon äußert sich über kranke Ehefrau

Kronprinz Haakon von Norwegen (52) ist derzeit auf einer besonderen Reise in den Vereinigten Staaten unterwegs. Der Royal besucht anlässlich des 200. Jahrestages der ersten norwegischen Auswanderung nach Amerika die Bundesstaaten Iowa und Minnesota. In Decorah, Iowa, eröffnete er im norwegisch-amerikanischen Museum Vesterheim feierlich ein neues Gebäude. "Ich freue mich sehr, hier zu sein und das vielleicht größte Zentrum der norwegisch-amerikanischen Gemeinschaft zu besuchen", sagte der Kronprinz laut der norwegischen Zeitung VG. Dabei wurde Haakon auch auf die Abwesenheit seiner Frau, Kronprinzessin Mette-Marit (52), angesprochen und erklärte: "Gemeinsam zu reisen ist immer schöner. Aber ich finde es trotzdem toll, hier sein zu können, und ich finde es gut, dass sie jetzt an der Lungenrehabilitation teilnehmen kann."

Die Kronprinzessin, die seit 2018 offen mit ihrer chronischen Lungenfibrose umgeht, befindet sich aktuell zur Behandlung in einer Rehabilitationsklinik, um ihrer Gesundheit weiterhin Priorität einzuräumen. Regelmäßige medizinische Betreuung und viel Ruhe sind essenziell für den Alltag der 52-Jährigen. Haakons Reise durch die USA wird derweil in den nächsten Tagen nach Minnesota fortgesetzt, wo er zahlreiche Landsleute mit norwegischen Wurzeln treffen wird. Ein weiteres Highlight ist der Besuch in New York, wo der Kronprinz eine Nachbildung des historischen Schiffes "Restauration" besichtigen wird, das die ersten norwegischen Auswanderer in die Neue Welt brachte.

Bereits vor zwei Wochen hatte Mette-Marit bei einem Provinzbesuch mit ihrem Mann einen angeschlagenen Eindruck gemacht. In der kleinen Gemeinde Gol musste sie bei einem Termin mehrfach von Haakon gestützt werden. Das berichtete der norwegische Rundfunksender NRK. "Entschuldigen Sie bitte, dass ich so außer Atem bin", soll die Kronprinzessin damals gesagt haben. Trotz sichtbarer Anstrengung schenkte sie den Anwesenden immer wieder ein warmes Lächeln. Der norwegische Palast kündigte daraufhin an, dass sich die Prinzessin Anfang Oktober in eine mehrwöchige Reha begeben werde.

Imago Kronprinz Haakon von Norwegen und Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen, 2023

Getty Images Kronprinz Haakon, 2025

IMAGO / PPE Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon im August 2025