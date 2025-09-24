In Sorge um Mette-Marit: Haakon stützt erschöpfte Gattin

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen hat am 23. September 2025 bei einer Provinzreise mit ihrem Ehemann Kronprinz Haakon (52) einen gesundheitlich erschöpften Eindruck hinterlassen. In der kleinen Gemeinde Gol in der Provinz Buskerud musste die 52-Jährige laut dem norwegischen Rundfunksender NRK bei einem Termin mehrfach von ihrem Mann gestützt werden. "Entschuldigen Sie bitte, dass ich so außer Atem bin", sagte sie und setzte trotz sichtbarer Anstrengung ihr warmes Lächeln auf.

Der norwegische Palast hatte bereits angekündigt, dass sich Mette-Marit Anfang Oktober aufgrund ihrer chronischen Lungenfibrose in eine mehrwöchige Rehabilitation begeben werde. Dabei ist vorgesehen, dass sie den Großteil ihrer offiziellen Verpflichtungen vorübergehend ruhen lässt, mit Ausnahme weniger Termine wie dem traditionellen Abendessen für Parlamentsvertreter Ende Oktober. Die Behandlung, die diagnostische und therapeutische Maßnahmen umfassen wird, soll dazu beitragen, die Lebensqualität der Prinzessin spürbar zu verbessern.

Die Erkrankung der Kronprinzessin, die sie 2018 öffentlich machte, prägt ihr Leben zunehmend. Zuletzt hatte Mette-Marit offenbart, dass sie inzwischen mehr Unterstützung im Alltag benötige. Ihr Mann Haakon zeigt sich stets als liebevoller Unterstützer an ihrer Seite. Die Offenheit des Paares im Umgang mit Mette-Marits Krankheit hat ihm viel Respekt und Anerkennung eingebracht.

Imago Kronprinzessin Mette-Marit, August 2025

Getty Images Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit, norwegische Royals

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon bei der Zeremonie des Friedensnobelpreis 2024