Norweger sehen in Kronprinzessin Mette-Marit keine Königin

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (52) steht derzeit unter erheblichem Druck: Die Mutter von drei Kindern leidet seit Jahren an einem chronischen Lungenleiden, das ihren Alltag stark beeinflusst. Zuletzt musste sie immer häufiger öffentliche Termine absagen. Zudem steht sie wegen ihres außerehelichen Sohnes Marius Borg Høiby (28) im Fokus der Öffentlichkeit. Der junge Mann muss sich im Februar 2026 unter anderem wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht verantworten. Laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag des Magazins Nettavisen sind nur 30 Prozent der Norweger überzeugt, dass Mette-Marit sich als Königin eignet. Weitere 20 Prozent halten sie sogar für völlig ungeeignet.

Das mit der Umfrage beauftragte Institut "InFact" fand zudem heraus, dass Mette-Marits Ehemann Haakon (52) hingegen hohe Zustimmungswerte genießt. Ganze 65 Prozent der Befragten sehen in ihm den idealen König für Norwegen. Diese Zahlen offenbaren eine Spaltung im Volk und spiegeln die Herausforderung wider, vor der das norwegische Königshaus steht. Royalberater Vegard Jarness erklärte, dass das laufende Strafverfahren gegen Mette-Marits Sohn die Skepsis der Norweger verstärke und die Werte der zukünftigen Königin drücken würden.

Damit rückt eine Diskussion in den Vordergrund, die nie ganz beendet schien: Seitdem Mette-Marit offiziell als Frau an der Seite des Kronprinzen in Erscheinung trat, musste sie sich vor dem norwegischen Volk beweisen und sich ihren Platz im Königshaus hart erkämpfen. Als sie den norwegischen Thronfolger Haakon 1999 kennenlernte, war ihr Sohn Marius bereits zwei Jahre alt.

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit im Dezember 2024

Getty Images Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit, September 2024

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby im Juni 2016