"Die Stefan Raab Show" fällt bei den Zuschauern durch

Stefan Raab (58) ist zurück – doch seine neue Show auf RTL löste bei den Zuschauern mehr Ernüchterung als Begeisterung aus. Nach wochenlangen Spekulationen und intensiver Vorab-Werbung ging am Montagabend um 20:15 Uhr "Die Stefan Raab Show" erstmals auf Sendung. Die 15-minütige Liveshow startete mit einem humorvollen Warm-up, gefolgt von den altbekannten Gags im TV Total-Stil und einem musikalischen Duett mit Bully Herbig (57). Doch die Reaktionen in den sozialen Medien fielen überwiegend negativ aus. Kommentare auf X wie "Was zur Hölle war das?" oder "15 Minuten sind definitiv zu lang" brachten die Enttäuschung vieler Zuschauer auf den Punkt.

Die Liveshow, die bis Freitag täglich auf RTL läuft, sollte offenbar nostalgische Gefühle mit frischem Schwung verbinden – doch genau das scheint misslungen zu sein. Auftritte wie Basketballwürfe im Studio oder nachgestellte Szenen aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wirkten auf viele Zuschauer langweilig und uninspiriert. Unter dem Hashtag "diestefanraabshow" sammelten sich weitere kritische Stimmen, darunter Kommentare wie "kaum aushaltbar" und "grottenschlecht". Positive Reaktionen waren nur vereinzelt zu finden – die Resonanz auf die neue Show des einst gefeierten Entertainers fällt somit deutlich ernüchternd aus.

Stefan Raab, der in den frühen 2000er-Jahren mit Kultformaten wie "TV Total" große Erfolge feierte, bewies damals stets ein Gespür für unterhaltsame Shows. Sein Comeback ins Fernsehen wurde in den sozialen Medien wochenlang mit Spannung erwartet, nicht zuletzt, weil der Entertainer über Instagram mit mysteriösen Ankündigungen für Wirbel sorgte. Doch trotz des anfänglichen Hypes und vieler nostalgischer Erwartungen bleiben Zweifel, ob das neue Format an frühere Erfolge anknüpfen kann. Raab hatte vor Jahren eigentlich seinen Rückzug aus der TV-Branche betont, scheint sich nun aber doch für ein mediales Comeback entschieden zu haben. Nachdem bereits seine erste neue Show scheiterte, bleibt abzuwarten, wie es mit seiner zweiten weitergeht.

IMAGO / Eventflash Stefan Raab bei der Premiere von "Das Kanu des Manitu", August 2025

Getty Images Stefan Raab, Moderator

