Irina Schlauch musste wegen gutartigem Tumor ins Krankenhaus

Irina Schlauch hat ihre Fans mit besorgniserregenden Neuigkeiten überrascht. Die ehemalige Princess Charming musste sich vor wenigen Tagen einer Operation an der Brust unterziehen, nachdem ihre Frauenärztin bei einer Vorsorgeuntersuchung einen Knoten entdeckt hatte. Der Tumor, der zunächst für Unruhe sorgte, wurde erfolgreich entfernt. In einer emotionalen Instagram-Story erklärte Irina: "Die OP ist gut verlaufen, ich bin wieder zu Hause und habe nun auch den endgültigen Befund: Es war wie vermutet nur ein Fibroadenom."

Trotz der guten Nachrichten war die Zeit für die studierte Juristin eine emotionale Herausforderung, da Brustkrebs in ihrer Familie ein Thema ist. Besonders eindringlich wurde ihr die Bedeutung von Vorsorge im Krankenhaus bewusst: "Viele Frauen auf meiner Station im Krankenhaus haben leider nicht dieses Glück." Irina zeigte sich tief berührt von einem Gespräch mit ihrer Zimmernachbarin, die wie sie jung ist und an Brustkrebs erkrankt ist. Diese Erfahrungen haben die Reality-TV-Bekanntheit dazu bewegt, ihre Community eindringlich auf Vorsorgeuntersuchungen hinzuweisen.

2021 erlangte sie als erste "Princess Charming" in der gleichnamigen Dating-Show für lesbische Frauen Bekanntheit. Irina, die durch ihre sympathische und offene Art bei ihren Anhängern beliebt ist, möchte ihre Reichweite nutzen, um auf die Wichtigkeit einer frühzeitigen Diagnosestellung aufmerksam zu machen. Sie möchte, dass auch andere Frauen selbst aktiv werden. In ihren sozialen Medien appellierte sie: "Geht zur Vorsorge und tastet euch regelmäßig selbst ab."

