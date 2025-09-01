Podcast mit der Ex: Das erwartet Zuhörer beim "Breakup Club"

Mit der Ex-Freundin oder dem Ex-Freund in Kontakt oder sogar befreundet zu sein, ist für viele unvorstellbar. Irina Schlauch und Ricarda Hofmann sind beides – zum Glück, denn dadurch bekommen Podcast-Liebhaber nun ein neues Projekt aufgetischt. Irina, bekannt aus Formaten wie Princess Charming oder Die Verräter – Vertraue Niemandem!, und ihre Ex-Freundin Ricarda, Host des erfolgreichen Podcasts "Busenfreundin", haben den "Breakup Club" gegründet. Wie der Name schon verrät, steht das Thema Trennung im Mittelpunkt. Im Promiflash-Interview erklärten die beiden, dass ihre Vision darin besteht, das Ende einer Beziehung nicht als Scheitern zu betrachten, sondern als einen mutigen Neustart. "Aus einem Ende soll ein Anfang werden", sind sie überzeugt. Die erste Folge des Podcasts feiert am 8. September Premiere und soll Hörer mit Trennungsgeschichten aus der Community inspirieren.

Der "Breakup Club" setzt auf eine Mischung aus Authentizität, Humor und Empathie. Ricarda, die in der Vergangenheit selbst nach aufbauenden Podcasts in ihrer Trennungszeit suchte, möchte genau diese Lücke füllen: "Ich wollte nicht noch trauriger werden, sondern mich verstanden fühlen und lachen können." Gemeinsam mit Irina wollen sie zeigen, dass man auch nach einer Trennung ehrlich und herzlich miteinander umgehen kann. Über Instagram können Fans des Podcasts sogar eigene Geschichten einschicken, die dann möglicherweise in einer Episode besprochen werden. Spannungen zwischen den beiden? Die geben sie offen zu, doch gerade diese würden die besten Folgen hervorbringen. "Es ist ein bisschen wie Versöhnungssex – nur ohne Anfassen und mit 100 % Talk", scherzen sie.

Abseits des Podcasts bleibt Irina der Reality-TV-Welt gegenüber im Moment zurückhaltend. Formate, in denen es um sportliche Herausforderungen geht, wären für sie denkbar, doch Dating-Shows wie Love Island schließt sie aus. Ob da aber nicht Prominent getrennt infrage kommen könnte? "'Prominent getrennt' fände ich lustig, aber wahrscheinlich nur bis zur ersten Challenge, und wir würden uns in die Haare kriegen, weil ich viel zu ehrgeizig bin und Ricarda nichts ernst nehmen würde", erzählt Irina amüsiert. Die gemeinsame Entscheidung, einen Podcast ins Leben zu rufen, wurde von der positiven Resonanz auf frühere "Busenfreundin"-Folgen inspiriert, die sie zusammen aufgenommen hatten. Für beide ist der "Breakup Club" nicht nur ein Podcast, sondern eine Plattform, um miteinander und mit ihrer Community ins Gespräch zu kommen und zu wachsen.

Elli Holste Ricarda Hofmann und Irina Schlauch starten den Podcast "Breakup Club"

Laura Kirst Ricarda Hofmann, Host des Busenfreundin-Podcasts

Alina Schessler Irina Schlauch startet neuen Podcast "Breakup Club"