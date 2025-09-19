Single oder nicht? Bill Kaulitz verrät Beziehungsstatus

Beim rauschenden "HeidiFest" sorgte Bill Kaulitz (36) gestern für einen unerwarteten Hingucker: Der Sänger trug einen Brezel-Anstecker auf seiner kunstvoll gestalteten Weste – ein traditionelles Symbol in Bayern, das den Beziehungsstatus preisgibt. "Ich glaube, das heißt, dass ich Single bin, nur dass alle Bescheid wissen", erklärte der Musiker augenzwinkernd in einer Instagram-Story und ließ keinen Zweifel daran, dass er derzeit ungebunden ist. Gemeinsam mit Bruder Tom (36) und Schwägerin Heidi Klum (52), die das Event im Hofbräuhaus München ausrichtete, feierte Bill ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden.

Das Oktoberfest-Event bot alles, was das Herz höherschlagen lässt: bayerische Spezialitäten, Schlagergrößen und farbenfroh gekleidete Promi-Gäste. Bill, der selbst mit einer Fransenlederhose und einem besonderen regenbogenfarbenen Detail im Innenbund ein modisches Statement setzte, ließ sich von seinem aktuellen Single-Status aber offenbar nicht die Laune verderben. Nach seiner turbulenten Dating-Vergangenheit mit Ballermann-Sternchen Marc Eggers (38) und der kurzen Romanze mit Realitystar Jannik Kontalis (29) scheint der Musiker den Abend lieber mit seiner Familie und engen Freunden genossen zu haben.

Doch nicht nur Bill sorgte für Aufsehen – neben Tom hatte Heidi ihre ganze Familie im Gepäck. Die Gastgeberin erschien in einem auffälligen roten Dirndl mit Blumenkrone und posierte stolz mit ihren Kindern Leni (21), Henry (20), Johan (18), Lou (15) und ihrer Mutter Erna (81). Gemeinsam posierten sie für ein niedliches Familienfoto, das sofort zum Hingucker wurde. Für Heidis Sprösslinge, die in den USA aufwuchsen, war es eine neue Erfahrung, in traditioneller Tracht zu feiern – und die kam offenbar bestens an: „Ich liebe mein Outfit. Ich liebe diesen ganzen deutschen Vibe“, schwärmte Henry gegenüber Bild. Schwester Leni glänzte im weißen Dirndl, wollte damit aber nicht absichtlich auffallen: „Ich wusste nicht, dass ein weißes Dirndl außergewöhnlich ist. Ich trage erst zum zweiten Mal eines.“

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, August 2025

Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles

Getty Images Leni, Kayla, Henry, Tom Kaulitz, Heidi und Erna Klum, Bill Kaulitz, Johan und Lou beim HeidiFest